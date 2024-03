Omar El Bachiri. Psicòleg

Diners, benestar i salut mental. Són una triada perfecta i qui la posseeixi és afortunat perquè, tant la gestió dels diners, com la capacitat d’apreciar els nostres béns materials condicionen la nostra salut mental. Amb això vull dir que la gestió econòmica és el factor més important perquè depenent de com ho fem, el resultat pot esdevenir una font de malestar o d’alegria. Després, el següent factor a tenir en compte és la capacitat de relativitzar les situacions i apreciar els nostres béns materials perquè hi ha gent que posseeix cases per tot el país, un compte bancari enorme i, fins i tot, diversos vehicles i està la gran part del temps avorrida, trista o amargada, en comptes d’estar relaxada i alegre perquè no ha de preocupar-se de la part econòmica.

En canvi, està la vessant contrària, gent que no té tants diners, ni possessions i que viu de lloguer o pagant una hipoteca, però, perquè enfoca la seva gestió econòmica a gaudir dels diners, no a malgastar-los en objectes innecessaris, sinó en productes o moments plaents. Busca gaudir de cada cosa que fa i compra perquè entén la funció dels diners, i no és més que intercanviar-los per temps i també una eina per a assolir els nostres objectius personals. Per tant, queda demostrat que la gestió econòmica pot conduir a l’alegria o al malestar i, inevitablement, la salut mental queda condicionada.

Per això mateix és tan important saber relativitzar les situacions i una manera de fer-ho és comparant-nos una vegada a l’any amb la gent del nostre entorn per a, així, saber com està la nostra situació econòmica i mental. Saber si estem gastant molts diners en productes innecessaris o no invertint massa en la nostra salut mental. Ens compararem amb tres tipus de persones diferents: les que guanyen una quantitat de diners similar a la nostra, les que en guanyin més i les que en guanyin menys. D’aquesta manera, podrem observar com s’enfronten a la vida i com la interpretem i això, ens donarà una idea de com ho estem fent nosaltres.





