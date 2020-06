PS+Independents d’Encamp creu que la reducció de la cessió de terreny no tindrà cap efecte en els lloguer

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp han votat en contra de l’Ordinació que regula els ajuts per a la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial, que rebaixarà la cessió obligatòria de terreny en un 50%, ja que consideren que no tindrà “cap efecte” en el mercat de lloguer. El conseller socialdemòcrata David Rios ha criticat tant problemes de fons com de forma de la mesura.

Tot i celebrar que es vulguin engegar mesures que contribueixin a pal·liar la problemàtica dels preus del lloguer dels habitatges, a la que els consellers de PS+Independents son “especialment sensibles”, David Rios i Enric Riba han votat en contra de la mesura lamentant que “no li veiem sentit” ja que no tindrà efectes sobre el mercat de lloguer.

Rios ha exposat els problemes de fons i de forma que han trobat a l’ordinació. El primer és que es beneficien uns propietaris sense que el Comú tingui garanties que repercuteixi en la població. El conseller socialdemòcrata ha remarcat que serien necessaris molts habitatges per tenir un efecte sobre el mercat i els efectes no seran immediats. Els socialdemòcrates troben a faltar mesures que incideixin en els pisos de lloguer actuals, sobre els quals es pot actuar de manera immediata, i que no es tinguin en compte propietaris que fan l’esforç de mantenir els preus dels lloguers dels seus immobles a preus raonables.

Com a problemes de forma, Rios ha criticat que l’article 20 de la llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges preveu fraccionaments i ajornaments en el pagament de la cessió obligatòria, però no la reducció d’aquesta. Així mateix, ha assenyalat que el POUPE (Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp) preveu que la cessió sigui del 10% a la vall d’Encamp i del 5% al Pas de la Casa, que ja està al límit del que permet la Llei general del territori i urbanisme. En aquest punt, Rios ha valorat que la majoria “fa trampes” i desvirtua l’esperit de la Llei, que no és altre que facilitar que els comuns obtinguin béns per a destinar-los a la ciutadania, i amb l’ordinació aprovada avui pel Consell de Comú d’Encamp, es beneficien els propietaris dels terrenys però no a la població.

Igualment, ha qualificat “d’aberració” que no es prevegin uns preus de referència, cosa que podria comportar que els beneficiaris de l’ajut comunal el destinin per construir habitatges de lloguer de luxe, per exemple.

Per tot plegat, Rios considera que aquesta ordinació “no serà una mesura eficient per a l’objectiu que es busca”. En aquest sentit, ha defensat que seria “molt més efectiu” fer mesures sobre el parc immobiliari de lloguer actual, com podria ser deduccions en l’impost sobre els rendiments arrendataris d’aquells propietaris que s’ajustessin als preus de referència que s’establissin.

El conseller socialdemòcrata, com a problema de fons, també ha manifestat la sorpresa que s’anunciés a principis de setmana la mesura a la premsa, abans que s’aprovés en sessió de Consell de Comú. En aquest sentit, ha demanat respecte per a la institució i pels seus processos.