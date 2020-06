El Govern compartirà el nou full de ruta amb els partits i els agents socials i econòmics al juliol

El cap de Govern, Xavier Espot, preveu tenir les noves prioritats del Govern per a la legislatura aviat i compartir-les amb els grups parlamentaris el mes de juliol. Ho ha dit en seu parlamentària, on ha assegurat que el Govern està disposat a rebre aportacions tant dels grups parlamentaris com dels agents econòmics i socials. Ho ha fet en el marc d’una pregunta respecte de la situació del departament d’Afers Socials, que incrementarà personal per fer front a la situació actual i futura.