Terceravia creu necessari abastir el sistema sanitari dels recursos per fer front a un rebrot de Covid-19

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, ha recordat a l’executiu que és necessari preparar un pla “per poder actuar davant un possible futur rebrot del Coronavirus”. D’una banda, el grup parlamentari Terceravia + UL + Independents considera que és necessari abastir el sistema sanitari dels recursos necessaris. En aquest sentit, Joan Carles Camp ha preguntat al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, sobre les previsions de contractació més personal, tenint en compte que, fins ara, el personal mèdic de SAAS ha hagut de comptar amb la col·laboració d’un equip de sanitaris cubans.

D’altra banda, la formació política ha demanat la necessitat de treballar intensament en el pla macroeconòmic, per fer front a la situació de crisi actual i un empitjorament per un possible rebrot. “Les xifres dels departaments de Treball i d’Afers Socials són el reflex de la situació laboral i social actual”, ha assegurat Camp, qui ha incidit en la necessitat de treballar intensament per buscar solucions a curt i mitjà termini “per incentivar l’economia i per crear nous llocs de treball”. En aquest sentit, el conseller de Terceravia ha matisat que “la crisi va començar el passat 14 de març i encara no hem vist cap document que indiqui un full de ruta per al país, per això reiterem la mà estesa a Govern per treballar en l’elaboració d’aquest pla macroeconòmic”.