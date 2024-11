PS: “Taula de treball per a la reforma fiscal i definició del model de país”

Els consellers generals socialdemòcrates, Pere Baró i Judith Casal (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una esmena a la totalitat al Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2025. La presidenta, Judith Casal, i el conseller general, Pere Baró, han argumentat aquest matí de dimecres, en roda de premsa, que el pressupost presentat pel Govern “només mira a curt termini” i “no té visió de futur”, el qual també “està formulat amb un sistema impositiu que penalitza l’economia productiva i afavoreix l’especulativa”.

En aquest sentit, Casal ha reclamat una taula de treball per a la reforma fiscal i l’abordatge i definició del model de país. Sobre el pressupost 2025 ha detallat que, pel que fa als impostos indirectes s’ha detectat un mal disseny del sistema perquè la imposició directa creix per sota del PIB, el qual ha crescut un 34% entre 2019 i 2025 mentre que la despesa corrent és del 43% i el deute del 32% i ha posat com a exemple que, de cada 100 euros de despesa, el Govern en destina 26 a salaris i despeses de personal, 12 a béns i serveis, 46 a transferències corrents i 3 a interessos de deute. Els 13 restants es destinen a fer front a les transferències de capital i a l’amortització del deute, una estructura que “ni és adequada ni sostenible” i que el PS proposa modificar per a recaptar d’una “forma més eficient”.

La presidenta del Grup Parlamentari també ha explicat que els ingressos patrimonials continuen en la tendència habitual amb 27 milions d’euros en Andorra Telecom i de 8,1 milions a FEDA i que seguir intentant equilibrar els beneficis de les dues parapúbliques “comporta riscos i que, aquests guanys, s’haurien de traduir en la baixada de tarifes”.

Finalment, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha destacat que “la manca de model de país porta a no poder definir una direcció que permeti corregir que cada vegada és menys sostenible suportar la despesa de l’Estat del benestar. L’economia creix, però la despesa del Govern sempre creix més que l’economia”, han manifestat.