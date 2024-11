Verdú és als EUA per a la Copa del Món de Beaver Creek

Segon per l’esquerra, Joan Verdú amb el seu equip en la presentació de la nova temporada (Origami / Òscar Rius)

Joan Verdú i el seu equip han arribat aquest dimecres als Estats Units per a iniciar la preparació final de la Copa del Món de Beaver Creek i el bloc final d’any amb Val d’Isère i Alta Badia en l’horitzó. L’equip al complet s’ha traslladat als EUA per a començar una primera estada a Copper Mountain, on Verdú entrenarà a partir del divendres per a veure el seu estat de forma i posar la maquinària a punt per a la cita del 8 de desembre.

L’estat físic de l’andorrà és òptim, amb bones sensacions després dels entrenaments a casa dels últims dies i, a més, de tot el treball de recuperació que s’ha anant fent de cara a arribar en condicions a aquesta cita de la Copa del Món.

Les molèsties al genoll han millorat molt i l’andorrà es troba en condicions de fer front a aquest últim bloc de l’any que sumarà Beaver Creek per a després tornar a Europa per a competir a Val d’Isère, on va assolir el primer podi de la seva història just farà un any, i Alta Badia per a tancar el 2024.





Pròxim bloc de Copa del Món de Joan Verdú

8 de desembre: Beaver Creek (Estats Units)

14 de desembre: Val d’Isère (França)

22 de desembre: Alta Badia (Itàlia)