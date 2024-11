BCA i UNICEF, 10 anys de col·laboració i 30è aniversari de l’organització a Andorra

Gorka Aixàs i Marianela Vila (UNICEF Andorra)

Aquest matí de dimecres, 27 de novembre, ha tingut lloc l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre el BC Andorra i UNICEF Andorra. Acte que han formalitzat la presidenta d’UNICEF Andorra, Marianela Vila i el president del BC Andorra, Gorka Aixàs. Una renovació de l’acord que, enguany, celebra el desè aniversari, coincidint amb el 30è aniversari d’UNICEF Andorra. Aquest acte posa de manifest el ferm compromís del club amb la missió d’UNICEF Andorra per a promoure els drets dels infants i assegurar-ne el benestar.

Aquest nou conveni permetrà continuar realitzant accions destacades com la iniciativa “Champions for UNICEF” i l’activitat “Mou-te per UNICEF”, que han tingut una gran acollida en edicions anteriors, juntament amb altres accions planificades per al 2025. Aquestes iniciatives reflecteixen el compromís conjunt d’ambdues organitzacions per a implicar la societat en la millora de les condicions de vida dels infants tant d’Andorra com d’arreu del món.

Aquest esdeveniment és una oportunitat per a conèixer de prop la trajectòria d’aquesta col·laboració que ha impactat positivament la vida de molts infants, així com per a aprendre més sobre les accions futures.





Sobre UNICEF – Comitè d’Andorra

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per a donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF). UNICEF Andorra treballa per a defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per a garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per a promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per a promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per a aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat de tenir un desenvolupament integral: www.unicef.ad.





Sobre UNICEF

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els nens, nenes i adolescents en tot el què fa. Amb els seus aliats, treballen a 190 països i territoris per a transformar aquest compromís en accions pràctiques que beneficiïn a tots els infants i centra, especialment, els nostres esforços en arribar als més vulnerables i exclosos, a tot el món: www.unicef.org.