Prova pilot de Mobilitat al Coll d’Ordino per reduir accidents de trànsit entre ciclistes i motoristes

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy –juntament amb el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés–, ha presentat aquest divendres la prova pilot a la CS-340, del Coll d’Ordino, per a la reducció dels accidents de trànsit. Filloy ha explicat que la proposta consisteix en unes marques a l’asfalt, amb pintura especial d’alta adherència, que dibuixen la trajectòria de traçada més adequada pels motoristes i pels ciclistes.

Aquesta iniciativa, ha afegit, persegueix diferents objectius; com ara evitar les caigudes i sortides de la via, reduir la possibilitat d’invasió del carril contrari, prevenir col·lisions frontals amb altres vehicles i limitar la velocitat de circulació. En concret, les marques especials comencen al punt quilomètric 2+300 i finalitzen al punt quilomètric 8+900.

Tal com ha posat en relleu el titular de Territori i Habitatge, la prova pilot s’emmarca en el seguit d’accions que el Govern està desenvolupant amb la voluntat prioritària de reforçar la seguretat a les carreteres, fomentant alhora les actituds cíviques. A tall d’exemple, s’ha referit a la nova Llei del Codi de circulació, que va entrar en vigor el setembre del 2021 introduint nous aspectes per millorar la seguretat viària de conductors i vianants en la xarxa de carreteres del país. També ha recordat la recent aprovació del Pla nacional de la seguretat viària 2021 2030.

“L’acció pretén intentar marcar un traçat a les corbes per tal que les motocicletes i les bicicletes agafin un traçat més per l’interior del seu carril i sense envair el carril contrari”, ha afirmat Víctor Filloy. En aquest sentit, Mortés ha remarcat que l’objectiu d’aquesta prova pilot és “vetllar per la seguretat dels ciclistes i motoristes”.

“Tots estem treballant per aquesta seguretat i per evitar al màxim la sinistralitat a les nostres carreteres”, ha afegit.