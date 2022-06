Des del 24 de febrer UNICEF Andorra ha recaptat 80.000 euros d’ajut humanitari per a Ucraïna

Gràcies a la campanya, impulsada immediatament després de l’esclat del conflicte armat a Ucraïna, i que ha comptat amb la col·laboració de diferents mitjans de comunicació i empreses, el Comitè d’Andorra per l’UNICEF ha aconseguit recaptar, en aquests 100 dies de guerra, prop de 80.000 euros. La campanya ha tingut tres onades de comunicació diferents i ha estat basada en premsa escrita i xarxes socials. Aquests fons han permès proporcionar accés a aigua potable, subministraments de salut i higiene i atenció psicosocial.

Gairebé cent dies de guerra a Ucraïna han estat devastadors per als seus habitants. Vuit milions d’ucraïnesos, és a dir, un 18% de la població, són desplaçats interns. Un 15% de la població ha deixat el país. Dos de cada tres infants estan ara desplaçats dins d’Ucraïna o en països veïns i més enllà. Segons indica Unicef Andorra “estan sent assassinats i ferits, principalment en atacs que utilitzen armes explosives en zones poblades. Ha estat danyada o destruïda infraestructura civil de la qual els infants en depenen –centres sanitaris, sistemes d’aigua i sanejament, escoles–”.

Els infants estan traumatitzats per la violència que els envolta. Estan terroritzats, en xoc, i cercant desesperadament la seguretat, l’estabilitat, la protecció i l’atenció psicosocial. Aquells que s’han separat de les seves famílies corren el risc d’abús, explotació i tràfic mentre fugen de la violència i les atrocitats en curs, apuntes fons d’Unicef.

Els infants d’Ucraïna necessiten un alto-el-foc immediat i una pau duradora perquè puguin reconstruir les seves vides juntament amb les seves famílies.

Impactes en els infants:

262 infants van resultar morts i 415 ferits

3 milions d’infants necessiten ajuda humanitària dins d’Ucraïna

2,2 milions d’infants necessiten refugi en països veïns

Almenys 256 atacs han afectat instal·lacions d’atenció sanitària

Com a mínim una de cada sis escoles segures recolzades per UNICEF a l’est d’Ucraïna han estat danyades o destruïdes

Almenys 1,4 milions de persones estan sense aigua corrent a l’est d’Ucraïna.

La resposta d’Unicef en aquests 100 dies

Unicef ha distribuït 3.060 tones mètriques de subministraments mèdics i de salut per a gairebé 2,1 milions d’infants i famílies en zones afectades per la guerra. Més de 2,1 milions de persones han tingut accés a aigua potable en àrees on les xarxes han estat danyades o destruïdes, sigui a través de camions d’aigua, distribució d’aigua embotellada i reconstruint xarxes malmeses.

Més de 288.000 d’infants s’han beneficiat de subministraments de material per al seu aprenentatge; més de 187.000 han rebut educació informal o formal. S’ha arribat a més de 612.000 infants i cuidadors amb suport de salut mental i psicosocial; més de 52.000 infants s’han beneficiat de la gestió de casos i serveis de referència; i 16.700 dones i nenes han estat assistides per casos de violència de gènere.

S’ha ofert assistència a 6.500 llars vulnerables, inclosos infants amb discapacitats, o amb tres o més infants, amb suport de diners en efectiu per necessitats diverses. Gairebé 300.000 famílies s’han registrat al programa d’UNICEF-Ministeri d’Afers socials per ajudar a satisfer les necessitats bàsiques.

S’han establert vint-i-cinc “Blue Dots”-punts blaus– centres d’acolliment que proporcionen recolzament i serveis a les famílies que fugen d’Ucraïna , al llarg de les principals rutes de trànsit a Moldàvia, Romania, Polònia, Itàlia, Bulgària i Eslovàquia. A Moldàvia, més de 52.000 refugiats, en la seva majoria llars encapçalades per dones han rebut assistència través d’un programa conjunt UNICEF-ACNUR.

UNICEF demana que els infants siguin protegits dels danys, en particular dels efectes de les armes explosives en zones poblades i dels atacs a infraestructures civils, el ple accés humanitari a infants necessitats, un alto-el-foc immediat i la protecció dels drets dels infants, incloent-hi l’accés a l’atenció sanitària, el benestar psicològic i l’educació. Des d’Unicef asseguren que “la campanya de recaptació continua, perquè malauradament la guerra segueix, i la seva tasca ha de continuar”.