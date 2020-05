Proposen acabar “de manera digna” els aplaudiments i repics de campanades de les 8 del vespre

Des de l’inici del confinament, cada dia a les 8 del vespre, els habitants de tot arreu i també d’Andorra, homenatgen al personal sanitari amb aplaudiments i repics de campanes des de les esglésies.

Des que es va obrir el període per a passejades i esports i el canvi horari, el seguiment d’aquesta activitat ha anat decaient. És per aquest motiu que s’ha fet una proposta per a que aquest vespre es faci un homenatge molt més impactant i es posi el punt i final a aquest pràctica original que ens ha acompanyat en el confinament.

D’aquesta manera, mitjançant les xarxes socials, es proposa que avui a les 8 del vespre es faci un aplaudiment “el millor, el més llarg i sonor que hàgim fet, siguem on siguem, al carrer, a casa, on sigui…? Aplaudir i, d’aquesta manera, donar un final digne a aquest homenatge que no es mereix (i no es mereixen) que acabi decaient a poc a poc … Si t’agrada la idea, passa-ho !! A mi m’ha agradat i per això ho comparteixo !!!”

Ahir, per exemple, se’n va fer menció a la missa vespertina que presideix mossèn Pepe Chisvert a Sant Julià de Lòria i que molta gent segueix virtualment. Es va anunciar que també es farà a tots els campanars d’Andorra el darrer dia amb un toc en lloc de 2 minuts de 4 minuts.