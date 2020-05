Els dotze equipaments que integren la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (XMTLLA) conviden tothom a participar en la primera edició virtual del Dia Internacional dels Museus (DIM), que tindrà lloc el 16, 17 i 18 de maig. Sota el lema “Obrim finestres”, l’esdeveniment es farà a través d’Internet a causa de la crisi sanitària de la COVID-19.

Membres del personal dels equipaments de la XMTLLA protagonitzen un espot en què se’ls pot veure preparant les “finestres” que centren l’eix de la campanya. Es tracta unes exposicions virtuals que romandran obertes en el marc del DIM-2020 per tal que la ciutadania es pugui connectar al patrimoni que conserven i preserven.

En la proposta hi participen cinc museus pirinencs: el Museu Diocesà d’Urgell (La Seu d’Urgell), l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu), el Museu de la Conca Dellà (Isona), el musèu dera Val d’Aran (Vielha) i el Museu Hidroelèctric de Capdella (Vall Fosca). També hi prenen part el Museu de la Noguera (Balaguer), el Museu de Cervera (Cervera), el Museu Tàrrega Urgell (Tàrrega), el Museu d’Art Jaume Morera (Lleida), el Museu de Lleida (Lleida), Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (Solsona) i el Museu de Guissona (Guissona).

Dia Internacional dels Museus

El Dia Internacional dels Museus és un esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM), que se celebra anualment el 18 de maig. Sota el títol “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió”, la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat ha impulsat la realització de diverses iniciatives conjuntes per a la totalitat dels museus catalans, a les quals s’ha adherit la XMTLLA, aprofitant aquest esdeveniment “per donar visibilitat als museus i a tota la feina que estan realitzant durant el confinament per mantenir el contacte amb la ciutadania”.

Finestres obertes en línia

L’acció més destacada són les ‘finestres’ obertes en línia, en què els museus explicaran i mostraran algun aspecte rellevant de les seves col·leccions. Durant el 16, 17 i 18 de maig els interessats es podran connectar mitjançant l’enllaç patrimoni.gencat.cat/DIM2020 per visualitzar les càpsules de vídeo, que s’han elaborat a partir d’un objecte o un document primari, que servirà no només per explicar la història i les anècdotes més curioses de cada equipament, sinó també per reivindicar el paper de la recerca en la tradició museística. La proposta s’obrirà a partir del 16 de maig a les 10.45 hores.

Alguns museus iniciaran el seu relat amb dietaris, com l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, amb un diari domèstic de mitjans del segle XIX. Les fotografies seran el punt de partida del Museu de la Conca Dellà, amb la còpia de les fotografies de la campanya d’excavació de Walter Kuhme l’any 1954; i el Musèu dera Val d’Aran, amb una fotografia de l’interior de Santa Maria de Mijaran d’inicis del segle XX, que va permetre identificar una pila baptismal d’origen desconegut que es trobava al mercat de l’art.

La correspondència és una altra font d’informació important per als museus. El Museu Hidroelèctric de Capdella parla de la carta de sanció contra una treballadora datada de l’any 1941. Per la seva banda, el Museu Diocesà d’Urgell explica dos documents que han permès determinar la procedència d’un conjunt de lipsanoteques i reliquiaris.

Altres accions

A l’acció principal, que convida la gent a accedir als museus a través de les seves finestres virtuals mentre la crisi sanitària propiciada per la COVID-19 no permeti obrir les seves portes, els museus de la XMTLLA s’afegeixen a dues activitats més. D’una banda, el col·lectiu participarà en la #MaratóMuseumQuizACasa (museumquizacasa.org), on durant els tres dies estaran disponibles tots els concursos de preguntes i respostes sobre temàtica museística que s’han anat realitzant al llarg del confinament, entre els quals hi ha una edició de la XTMLLA.

Els equipaments també se sumaran al #DIMChallenge, que convida la gent a recrear des de casa una peça del patrimoni cultural i artístic dels museus catalans i compartir-les a Instagram amb els hashtags #DIMchallenge i #DIM2020. Els usuaris podran buscar les obres a través del portal visitmuseum.gencat.cat o les webs dels propis museus Les cinc imatges amb més ‘m’agrada’ guanyaran una visita guiada personalitzada al museu al qual faci referència la imatge.

Xarxa de Museus de les Terres de Lleida

La Xarxa Territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran forma part de les xarxes territorials de museus de Catalunya, que es despleguen en el conjunt del territori per tal de garantir la preservació i la difusió del patrimoni moble de Catalunya. Es va constituir el 2016 per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida) i els titulars dels 12 museus registrats que la conformen. Té per objectiu treballar de forma mancomunada, tot cooperant i promovent polítiques museístiques coordinades entre els onze museus a través de la conservació, investigació, interpretació, exhibició i comunicació del seu patrimoni.

Està formada pels següents equipaments: Museu de la Noguera (Balaguer), Museu de Cervera (Cervera), Museu Tàrrega Urgell (Tàrrega), Museu d’Art Jaume Morera (Lleida), Museu de Lleida (Lleida), Museu de la Conca Dellà (Isona), Musèu dera Val d’Aran (Vielha), Ecomuseu de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu), Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (Solsona), Museu Diocesà d’Urgell (La Seu d’Urgell), Museu de Guissona (Guissona) i Museu Hidroelèctric de Capdella (Vall Fosca).