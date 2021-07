Prop de 60 casos actius i més de 300 persones en quarantena a Oliana arran d’un brot de COVID-19

Més de 300 persones estan aïllades a domicili a Oliana, arran del brot de COVID-19 que ha aparegut els darrers dies al municipi, que té uns 1.800 habitants. El CAP olianès ja ha detectat fins a 57 positius per coronavirus (44 aquesta setmana, 7 la setmana passada i 6 més al municipi veí de Peramola), segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat, tot i que de moment no hi ha cap contagiat en estat greu.

El consistori olianès ha advertit que “és possible que hagin aparegut més casos de gent que no estan empadronats a Oliana” i que, en conseqüència, no computen a l’Àrea Bàsica de Salut de l’Alt Urgell Sud. Per tot plegat, l’alcaldessa, Carme Lostao, ja han demanat al Departament de Salut que es faci un cribratge massiu en aquesta àrea bàsica, per tal de detectar més possibles positius i reduir el risc de propagació del virus, que s’ha disparat aquesta setmana. El brot s’ha originat principalment entre joves i adolescents del municipi i, segons fonts de Salut, estaria vinculat al que hi ha hagut paral·lelament a la comarca del Solsonès.

A banda d’aquesta petició, però, l’Ajuntament d’Oliana ha reiterat la crida a tota la població perquè redueixin al mínim imprescindible l’activitat social aquests dies, mentre no es redueixi aquesta alta incidència actual. Per això, el consistori ha acordat ajornar totes les activitats culturals i esportives que hi havia programades.

A més a més, s’ha tancat temporalment les instal·lacions esportives, incloent la piscina municipal, i aquesta mesura es mantindrà tota aquesta setmana vinent. Només es manté el Casal d’Estiu “pel greuge que podria provocar en les famílies i perquè no s’ha donat fins ara cap cas entre els inscrits”, segons explica el comunicat. Alhora, s’insta a fer servir la mascareta a l’exterior a tot el municipi.

Segons les dades més actuals, el risc de rebrot a Oliana s’ha disparat fins als 8.437 punts, mentre que la velocitat de transmissió del virus (Rho7) és a 4,11, quatre cops per damunt del límit recomanat. I el percentatge de positius als nous tests és del 43%, és a dir, quasi una de cada dues proves PCR dóna positiu. La situació també és complicada a Peramola, on aquests tres índexs estan respectivament a 1.767, a 1,28 i al 44%.

Això ha fet que també augmenti la mitjana de l’Alt Urgell: 941 punts, 3,57 i 19%. També hi ha hagut paral·lelament un lleu increment a la Seu d’Urgell, on la incidència ha pujat aquest començament de setmana. Ara, a la capital comarcal, el risc de rebrot és a 99 punts; la Rho7, a 1,57; i el percentatge de nous positius, al 6,82%. Tot i això, es dóna la circumstància que en molts municipis la incidència encara és baixa, o fins i tot nul·la, ja que de moment aquest brot es concentra bàsicament al sud de la comarca.