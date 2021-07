L’australià Joseph Lo Bianco, guardonat amb el 30è Premi internacional Ramon Llull

El jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha decidit, per unanimitat, atorgar aquesta distinció al lingüista australià Joseph Lo Bianco per promoure el multilingüisme i trobar l’equilibri entre les llengües locals i les llengües oficials, i pel seu coneixement i interès i compromís amb la cultura i la societat catalana.

El Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística el convoquen conjuntament la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana i té per objecte reconèixer, o bé el conjunt d’una obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora del domini lingüístic que s’hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes en el seu país; o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat.

Aquest premi s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, amb els requisits objecte del premi i es lliura anualment a Andorra.

En les darreres edicions els guardonats han estat Ko Tazawa (2019), Christer Laurén (2018), Jon Landaburu (2017), Kathryn Woolard (2016), Philip D. Rasico (2015), Juan Carlos Moreno Cabrera (2014), Max Wheeler (2013), Georg Kremnitz (2012), Malika Ahmed (2010), Denise Boyer (2009), Michael van Walt van Praag (2008), Alan Yates (2007), Tilbert Stegmann (2006), Paul Preston (2005) i Giuseppe Tavani (2004).

Enguany, el jurat ha estat format per Agustí Alcoberro, Teresa Fèrriz, Maria Carme Junyent i Jaume Subirana, per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, i Vicenç Villatoro, Jordi Ginebra, Maria Josep Cuenca i Maria Teresa Cabré per part de la Fundació Ramon Llull.

Joseph Lo Bianco

Joseph Lo Bianco és catedràtic de la Universitat de Melbourne. Expert en política i planificació lingüístiques. Ha estat president de la Australian Academy of the Humanities, ha ocupat nombrosos càrrecs i ha estat consultor en països de tot el món (Irlanda, Itàlia, la Xina, Sudàfrica, Sri Lanka, Vietnam, Eslovènia, etc.). És conegut sobretot per ser l’autor del document que fonamenta la política lingüística d’Austràlia i que té en consideració, a part de l’anglès, les llengües aborígens i les llengües de la immigració.

Joseph Lo Bianco ha treballat en tots els continents en una política lingüística basada en la cultura de la pau, ha dissenyat i implementat projectes per promoure el multilingüisme i trobar l’equilibri entre les llengües locals i les llengües oficials. Destaca especialment el projecte de construcció de la pau basat en la preservació de les llengües que va dissenyar, dirigir i implementar a Malàisia, Myanmar i Tailàndia. Aquest projecte es va desenvolupar entre 2011 i 2017 i, en el seu transcurs, va aconseguir fer seure i dialogar líder polítics i guerrillers. Coneix molt bé la cultura i la societat catalana, ha participat en diferents jornades a Catalunya i és membre del Consell Assessor de Linguapax.