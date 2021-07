L’UdA acollirà la defensa de cinc tesis doctorals en els propers mesos

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest divendres el XIII Seminari de recerca, una jornada per donar a conèixer l’activitat d’investigació que es desenvolupa a la institució. Durant l’acte s’ha donat a conèixer que actualment, 23 persones segueixen el programa de Doctorat de l’UdA, i que durant els propers mesos la Universitat acollirà les defenses de fins a cinc tesis doctorals recent finalitzades. Des de l’inici del programa, fa 11 anys, 13 persones s’han doctorat per la Universitat d’Andorra, i el 61% d’aquestes estan actualment codirigint tesis doctorals.

La cap de l’Escola Internacional de Doctorat, Virginia Larraz, ha explicat que enguany s’ha batut el rècord de preinscripcions al programa de Doctorat de l’UdA, i que després de la primera selecció, vuit projectes opten a iniciar el programa, d’una durada de tres anys. De fet, el rector, Miquel Nicolau, ha destacat que l’UdA és l’única institució pública del país encarregada de la formació de personal investigador i que el programa de Doctorat està cada cop més posicionat, superant cada any les expectatives inicials.

La celebració del Seminari de recerca ha coincidit amb la finalització de la tesi doctoral sorgida del primer ajut atorgat per la Universitat per a investigadors en formació, atorgat a la doctoranda Blanca Carrera. La tesi s’ha desenvolupat en el marc del Grup de recerca interdisciplinari en educació (GRIE) i porta per títol La formació inicial de mestres des d’un enfocament competencial i plurilingüe: estudi de cas del bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra. Durant la celebració del seminari s’ha anunciat un nou ajut d’investigador en formació, que s’assignarà durant el curs 2021-2022 a un dels cinc grups de recerca de l’UdA (Salut, Educació, Llengües, Economia Financera o Tecnologia).

El Seminari de recerca ha comptat enguany amb quatre taules rodones, que han girat entorn de temes transversals de la recerca: el treball de camp, la transferència del coneixement, l’ètica, i la col·laboració entre els grups de recerca. A les taules s’han presentat un total de 13 projectes d’investigació que s’estan desenvolupant des dels grups de recerca de la Universitat i des del programa de Doctorat.

L’acte ha culminat amb una conferència a càrrec de Pablo Hernández Escayola, periodista i coordinador d’investigació acadèmica de Maldita.es, que ha parlat sobre com combatre la desinformació durant la pandèmia de la Covid-19 a través de l’evidència científica.