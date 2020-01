El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya participa com a cap de fila en el projecte Interreg POCTEFA Transgrowth, conjuntament amb la Cambra d’Agricultura dels Pirineus Orientals i el Departament de Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Administració Local de Navarra com a socis.

El programa proposa desenvolupar un projecte que afavoreixi la competitivitat de les pimes agroalimentàries del sector de l’oli d’oliva a Catalunya, l’albercoc, la patata i la carxofa als Pirineus Orientals i la producció ecològica a Navarra.

El projecte Transgrowth ha estat atorgat dins la tercera convocatòria de projectes Interreg POCTEFA 2014-2020, en la qual s’han programat 43 projectes. El pressupost total del projecte és de 646.168 €, el 49% del qual li correspon executar-lo al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Estratègies conjuntes per reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

L’objectiu principal del projecte, que es durà a terme entre el 2020 i el 2022, és fomentar l’aparició de nous projectes empresarials al voltant dels productes agroalimentaris triats per cada territori i fomentar-ne la qualitat. S’instaurarà una metodologia de treball conjunta entre els socis per tal de trobar emprenedors, impulsar noves iniciatives i donar el suport necessari per iniciar aquests nous projectes.

El programa s’iniciarà amb la identificació dels segments amb més potencial de creixement de cada producte agroalimentari objecte del projecte, l’intercanvi d’experiències i coneixement i la selecció de noves iniciatives a cada territori.

Aquest continuarà donant suport a les emprenedories a través d’assessoraments, plans de viabilitat i continuïtat i amb l’organització d’una jornada de Business Matching. A més a més, està previst també fer promoció i difusió de les iniciatives empresarials que es generin dins aquests nous projectes.

Els productors que tinguin algun projecte innovador del sector de l’oli d’oliva o vulguin rebre més informació sobre el TRANSGROWTH, poden adreçar-se a la següent bústia de correu: transgrowth.agricultura@gencat.cat