“Des de petit el meu somni ha estat poder conduir. Abans que la meva malaltia vagi a pitjor, m’agradaria sentir aquesta sensació de llibertat “. Això és el primer que es pot llegir en la campanya de recaptació de fons que ha llançat l’Eric, un jove de 27 anys, a la plataforma GoFundMe.

“Vaig néixer amb una malaltia degenerativa anomenada distròfia muscular de Duchenne” argumenta en la campanya. Precisament, aquest és el motiu pel qual mai s’ha posat als comandaments d’un vehicle. No obstant això, el jove ha trobat una solució que el fa estar més a prop que mai del seu somni: instal·lar un sistema de conducció mitjançant una palanca. “Es diu tecnologia SPACE DRIVE II i permet controlar el vehicle amb tan sols un joystick, com una cadira de rodes elèctrica”, explica a la campanya.

El cotxe el té ja disponible, el problema és que no compta amb els 30 mil euros necessaris per poder instal·lar el nou sistema de conducció, i demana ajuda per aconseguir-ho: “Per a mi fer front a aquests preus és impossible. Ajudant-nos els uns als altres aconseguirem un món millor i ple de somnis complerts “.

Pots accedir a la campanya a través de l’enllaç: https://www.gofundme.com/f/4j758q-nunca-te-rindas