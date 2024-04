Presentació del pla anual de treball 2024 a l’assemblea de socis d’Unicef Andorra

Esquerre a dreta i de dalt a baix: Marianela Vila, Míriam Moreno, Joan Micó, Ingrid Beltran, Judith Silvestre, Marta Albert (@unicefAndorra)

Aquest dilluns, 8 d’abril, ha tingut lloc l’assemblea ordinària dels socis i sòcies del Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF. L’òrgan és la màxima instància d’Unicef Andorra i es reuneix una vegada a l’any per a aprovar la Memòria i els Comptes Anuals Unicef – Comitè d’Andorra, així com la distribució dels fons recaptats en l’exercici anterior.

També es va presentar el pla Anual de treball de l’entitat per al 2024. Aquest se centrarà en una campanya de captació de nous socis per a ampliar la base de suport i recursos de l’ONG per a poder realitzar i expandir les activitats humanitàries i projectes de desenvolupament. Aquesta campanya busca no només augmentar el nombre de col·laboradors, sinó també fomentar un compromís a llarg termini amb la missió i els valors de l’organització.

Una fita que no faltarà en aquest 2024 seran les dues jornades d’Encants (estiu i tardor) que tan bons resultats proporcionen, i que acompanyen a la tasca que es realitza des de l’Espai Solidari durant tot l’any.

Coincidint amb els trenta anys de la fundació del Comitè, es durà a terme, en l’últim trimestre de l’any, un sopar de gala benèfic on s’entregaran els Premis Unicef Andorra 2023.

Totes aquestes activitats de recaptació, aniran en paral·lel a la tasca de sensibilització i que continuarà enfocada en la promoció de la salut mental entre els adolescents (campanya #trencaeltabú), en la publicació de dades sobre la situació de la infància a Andorra (Observatori de la Infància 2024, Setmana de la Infància amb RTVA) i en fomentar el Dret a la Participació dels Infants (Parròquies Amigues de la Infància, Escoles Amigues d’UNICEF).

Finalment, i amb un total de 6 membres, la junta directiva d’Unicef Andorra quedarà presidida per la Marianela Vila, amb les vicepresidències de Joan Micó i Míriam Moreno. Joan Micó també ostentarà el càrrec de tresorer. Marta Albert, Íngrid Beltran i Judith Silvestre seguiran com a vocals. Aquesta última també assumirà el càrrec de secretària de Junta.