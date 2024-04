Els artistes andorrans ja poden inscriure’s per al concurs de nous talents d’Enderrock, Sona9

Comença a rodar la maquinària de la 24a edició del concurs Sona9 (SFG)

Els artistes del país interessants a participar en la 24a edició del concurs ‘Sona9’ de nous talents, que promou el grup Enderrock i 3Cat, ja es poden inscriure al portal www.sona9.cat. En aquest, els interessats hauran d’obrir un nou perfil amb un mínim de tres cançons originals i en català, informació de la seva proposta, fotografies i un videoclip.

La participació d’artistes andorrans al Sona9 és possible gràcies al conveni de col·laboració signat l’any passat entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea d’Acció Cultural, i l’organització del festival amb l’objectiu de continuar donant suport a la professionalització dels músics andorrans, i oferir-los eines que possibilitin el seu desenvolupament professional i la seva projecció i promoció més enllà de les fronteres del Principat. L’aportació econòmica per part del Govern en aquest conveni serà de 5.000 euros, igual que l’any passat.

Aquest conveni també inclou la celebració d’un concert preliminar del Sona9, el dia 4 de juliol a l’Auditori Nacional d’Andorra, amb tres artistes de procedència andorrana escollits pel jurat del Sona9 d’entre totes les propostes que es presentin al concurs. L’artista escollit participarà en un d’aquests esdeveniments: Acústica, Mercat de Música Viva de Vic, Festes de Santa Tecla de Tarragona o Festes de la Mercè de Barcelona.

A més del concert a Andorra, el concurs enguany també preveu la celebració de concerts preliminars arreu dels territoris de parla catalana (Barcelona, Lleida, Tarragona, Salt, Manacor i València) durant els mesos de juny i juliol. Les comarques catalanes aportaran 21 candidats, que se sumaran als 3 del País Valencià, 3 de les Illes Balears i 3 d’Andorra, de manera que es garantirà que a la següent fase estiguin representats tots els territoris musicals dels Països Catalans. El jurat seleccionarà els 12 artistes que participaran a les semifinals i que hauran de preparar una adaptació al català d’un altre artista i musicar el poema d’un autor novell proposat pel concurs.

Tots aquests concerts seran enregistrats en format audiovisual i optaran al Premi Verkami per votació popular. La final amb el vot del púbic se celebrarà en línia el mes setembre. L’artista que obtingui més vots serà el guanyador del Premi Verkami i passarà directament a la final del Sona9. De les dotze propostes classificades en aquesta fase, quatre passaran a la final: tres escollides pel jurat del Sona9 i la guanyadora del vot popular.

Durant el mes d’octubre els quatre finalistes de la 24a edició del Sona9 hauran d’enregistrar una cançó original en un estudi professional amb l’assessorament d’un enginyer de so i un productor. Faran un concert de petit format als estudis d’iCat per al programa Sona9 i podran realitzar una estada a les Cases de la Música per tal de fer la producció de la posada en escena i el directe de la final. El 14 de novembre se celebrarà la final del Sona9 2024 a la sala Luz de Gas, on actuaran els quatre artistes classificats que hagin superat les proves, juntament amb el guanyador del Sona9 2023, Eloi Duran.





Els premis del Sona9

La 24a edició del Sona9 atorgarà més de 50.000 euros en guardons, que estaran encapçalats pel Premi Sona9, Premi Joventut, Premi Èxit i Premi Revelació –per als quatre primers classificats–, a més del Premi Cases de la Música –seleccionat entre els 12 semifinalistes– i el Premi Verkami per votació popular.

El guanyador del Sona9 accedirà a la gravació d’un disc i videoclip coordinat per Televisió de Catalunya i una gira de concerts pels principals festivals de Catalunya, entre d’altres premis. Els guanyadors dels premis Joventut, Èxit i Revelació tindran una aportació en metàl·lic que podran utilitzar per la gravació d’un disc, un videoclip o per material musical.

Mentre que el guanyador del Premi Cases de la Música consistirà en un pla d’ajudes a la producció, gravació, gestió, assessorament i suport a la creació. I finalment el Premi Verkami per votació popular serà de 1.000 euros en material musical.

Finalment, en l’edició d’enguany s’introdueix la figura dels Ambaixadors del Sona9, que seran el guanyador i finalista de la darrera edició, Eloi Duran i Núria Duran. El duet Duran & Duran serà l’encarregat de fer el seguiment de les diverses fases i comunicar a través de les xarxes socials totes les novetats del concurs, des de la convocatòria fins als resultats del jurat. També realitzaran un pòdcast sobre el concurs i participaran al programa “Sona9” d’iCat per a analitzar l’evolució del concurs.