Presentació a la Seu del llibre ‘El secret de la botiga de llaminadures’, d’Alberto Casamayor

Coberta del llibre infantil El secret de la botiga de llaminadures, d’Alberto Casamayor

Aquest dissabte, dia 27 de maig, a les 12 del migdia, la Biblioteca Sant Agustí serà escenari de la presentació del llibre El secret de la botiga de llaminadures, d’Alberto Casamayor. Aquesta novel·la juvenil és el tercer títol de la sèrie d’aventures i misteri ‘Cercadors de llegendes’, publicada per Edicions Salòria, després de L’Udol del bosc i Fugiu de la lluna plena.

Com en aquestes anteriors publicacions, el nou volum té com a localització emplaçaments de les comarques pirinenques. En aquest cas, l’acció succeeix entre Montellà i la Seu d’Urgell, que és on comença la història i ho fa, precisament, a la Biblioteca Sant Agustí. A més de l’autor, a la presentació també hi intervindran el periodista i escriptor Isidre Domenjó, president de l’Associació del Llibre del Pirineu, i Alba Nadal, alumna de 6è de primària del Col·legi La Salle.

La sèrie ‘Cercadors de llegendes’ relata les aventures de caire sobrenatural de la Júlia i l’Arnau; uns veïns de Montellà, de 10 anys, amb personalitats molt diferents, però que esdevenen inseparables per tot el que arriben a viure plegats. A El secret de la botiga de llaminadures, els dos infants van a la Seu per a la inauguració d’una botiga de dolços, però allà una colla de “joves poc recomanables” els empaiten. Els nens sospiten que darrera aquesta actitud hi ha més del que sembla; i no s’equivoquen, perquè un terrible secret està a punt de sortir a la foscor de la nit. I si no ho eviten, tota la Seu, tota la comarca, i potser el món sencer, caurà en un regnat del terror del que ningú no escaparà mai.

Alberto Casamayor, nascut a Barcelona el 1973, viu des de fa més d’una dècada a la Seu d’Urgell, on va venir atret per les seves muntanyes, persones i llegendes. Llicenciat en psicologia, es va formar com a escriptor a l’Aula de Lletres. A banda de la sèrie ‘Cercadors de llegendes’, Casamayor ha publicat altres obres amb edicions Salòria, com ara El trinxat no porta carbassa, de la col·lecció ‘El petit Pirineu’, o Un bon lloc on viure del recull de relats ‘Els camins escrits del Pirineu’. Actualment treballa en diversos nous projectes, per a lectors joves i no tan joves.