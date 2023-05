MCTA: Taller familiar amb les “flors abstractes” de protagonistes

Cartell del taller familiar sobre flors abstractes (MCTA)

Per a aquest cap de setmana, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) proposa el taller familiar “flors abstractes”, el qual, transportarà els assistents al món de la pintura abstracta. És un taller inspirat en l’obra Policromia d’Ernst Wilhelm Nay que busca sorprendre els participants amb la tècnica d’aplicació del guaix mitjançant elements com les flors o les esponges, per tal de crear motius primaverals.

Els interessats en participar en les activitats programades a l’espai EduCarmen poden escollir entre diferents sessions sota reserva prèvia i amb un aforament limitat. Cal destacar que els infants menors de 12 anys han d’estar sempre acompanyats d’un adult durant les activitats familiars. Amb aquest taller familiar, el museu tanca les activitats del mes de maig, per a iniciar ben aviat les de juny.





Les sessions

Sessions dissabte: 11.30 hores, 12.30 hores, 16 hores i 17 hores

11.30 hores, 12.30 hores, 16 hores i 17 hores Sessions diumenge: 11 hores i 12 hores

11 hores i 12 hores Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

Inscripcions gratuïtes

Reserva a: reserves@mcta.ad o al telèfon 800 800.