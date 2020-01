Una representació de l’ANC Alt Urgell ha estat present aquest dilluns a la concentració organitzada a Estrasburg (França) per celebrar l’estrena oficial de Carles Puigdemont i Toni Comín com a diputats al Parlament Europeu.

L’entitat alturgellenca va organitzar un autocar per assistir a l’acte organitzat a les portes de la cambra comunitària per mostrar el suport a Puigdemont i Comín. A la trobada també hi va ser present el vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana, Pep Cruanyes, que va coincidir amb els nous eurodiputats a denunciar el fet que en aquesta presa de possessió no hi pogués ser un altre eurodiputat català electe com és Oriol Junqueras. Per això, van instar les institucions europees a exigir que l’Estat espanyol acati la sentència del Tribunal de Justícia de la UE i deixi Junqueras en llibertat perquè també pugui exercir com a parlamentari. Cruanyes va recordar que la sentència del TJUE “remarca la importància que té el sufragi, i això ha permès que Puigdemont i Comín siguin presents aquí”, però alhora considera “greu” el fet que no hi pugui ser Junqueras.

En aquest sentit, des de l’ANC van indicar que “si a Europa és important la llibertat de circulació de mercaderies o de persones, també és bàsic que es garanteixin els drets democràtics més essencials”, sense els quals “Europa no serà”. Cruanyes considera que això “no és un afer intern d’un estat, sinó de tot Europa”, i hi afegeix que “no pot ser que en un estat de la UE es persegueixi la dissidència política”.

Ampli suport electoral a l’Alt Urgell i al Pirineu

A les darreres eleccions al Parlament Europeu, el 26 de maig passat, les candidatures encapçalades per Carles Puigdemont i Oriol Junqueras van rebre la immensa majoria dels vots emesos a l’Alt Urgell. A la Seu, tot i que la CUP no es presenta a aquests comicis, les llistes independentistes van sumar més del 60% del vot; concretament, un 32,16% per a Junts per Catalunya i un 28,16% per a ERC.

A la resta de la comarca i del Pirineu, aquesta tendència encara va ser més accentuada i en molts municipis les llistes de Puigdemont i Junqueras van aglutinar conjuntament més del 70% de vots, o fins i tot més del 90% en casos com el d’Estamariu. A Oliana, per exemple, JxCat va rebre un 51,42% i ERC un 25,30%; i a Montferrer i Castellbò, van obtenir respectivament un 52,42% i un 23,70%. De fet, Junts va ser la llista més votada en 62 dels 68 municipis de l’Alt Pirineu; en la majoria de casos, amb el segon lloc per a Esquerra, que va vèncer en cinc municipis.