Judith Casal (PS) ratifica davant la Sindicatura la seva renúncia com a consellera general

Judith Casal ha ratificat personalment, aquest dimarts al migdia, la seva renúncia com a consellera general. Aquest és un pas indispensable per a fer efectiva la renúncia, tal com determina l’article 11 del Reglament del Consell General que en el seu apartat g) estipula que cal que la renúncia sigui “expressada per escrit al síndic general i ratificada personalment davant la Sindicatura”.
Un cop ratificada la renúncia, Judith Casal perd la seva condició com a consellera general avui mateix i en conseqüència també deixa de ser la presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. Casal va anunciar que deixava el càrrec per motius de salut el passat 10 de setembre i que la renúncia la faria efectiva l’últim dia d’aquest mes.
La trajectòria de Judith Casal al Consell General
Judith Casal va ser escollida per primera vegada consellera general (en la circumscripció nacional) en les eleccions generals celebrades el 7 d’abril de 2019. Va jurar el càrrec en la sessió constitutiva de la Vlll Legislatura el 2 de maig de 2019 i en ser membre de la Comissió Permanent ha estat consellera general ininterrompudament fins avui, ja que va tornar a ser escollida (en la circumscripció nacional) en les eleccions generals del 2 d’abril de 2023.
Al llarg d’aquests 6 anys ha estat presidenta i presidenta suplent (en la legislatura passada) del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i membre de les comissions legislatives de Justícia, Interior i Afers Institucionals; de Política Exterior; d’Afers Socials i Igualtat; i de Seguiment i de Sostenibilitat de les Pensions de la CASS. A més, ha format part de la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània (APM).