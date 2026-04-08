Podi per a Cornella, segon, i Gabriel, tercer, a l’eslàlom FIS de l’Esparver

Aquest dimecres s’ha disputat, a la pista Esparver del Tarter de Grandvalira, la segona cursa FIS d’aquesta setmana, en aquest cas l’eslàlom del Trofeu Viladomat organitzat per l’Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roig (ECPCGR) i corresponent a la Copa Creand. En homes, doble podi andorrà amb Xavier Cornella segon i Bartumeu Gabriel tercer, i millora de punts per a Àlex Comellas. En dones, la millor andorrana ha estat Ainhoa Piccino, setena.
Cornella i Gabriel, 2n i 3r i punts per a Àlex Comellas
En la cursa masculina, el guanyador ha estat l’espanyol Aleix Aubert amb 1.55.64, mentre que Xavier Cornella ha estat segon a 0.21, i Bartumeu Gabriel tercer a 0.94, assolint avui dimecres el quart millor resultat de la temporada amb 28.93.
Ha fregat el top10 Àlvar Calvo, 11è amb 40.17 punts FIS, a prop dels seus actuals 38.76, mentre que Pirmin Estruga ha acabat en la 14a posició, Àxel Esteve ha estat 15è, Max Black 17è, Àlex Comellas 19è i amb 61.00 punts FIS, millorant els actuals 63.90, i també han finalitzat Pere Cornella (21è), Èric Ebri (22è), Carlos Salinas (24è) i Sergi Puigdemasa (29è).
No han completat la primera mànega Èric Mitjana, Marcel Pérez i Antoni Bea, mentre que a la segona han quedat fora Jordi Rogel, Èric Guimerà, Maià Font i Marc Fernández.
Piccino, setena
En dones, Ainhoa Piccino ha estat la millor andorrana en la setena posició amb 2.09.86, mentre que la victòria ha sigut per a l’espanyola Arrieta Rodríguez (1.59.99), acompanyada al podi per la italiana Francesca Fanti (+0.71) i la també espanyola June Garitano (+2.13). També ha finalitzat avui Marta Torres, en la 12a posició, mentre que han quedat fora a la segona mànega Isabella Pérez i Anna Ramentol, i a la primera Carlota Comellas.
Dijous i divendres, nacionals d’eslàlom i gegant
Les curses continuen dijous i divendres a la pista Esparver, amb l’eslàlom i el gegant, respectivament, dels Campionats Nacionals d’Andorra. La primera mànega de l’eslàlom de dijous serà a les 8:15h, i la segona està prevista per les 10:45h.