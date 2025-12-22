Plouen milions d’euros a Madrid i Lleó amb la loteria de Nadal

A Espanya, el número premiat aquest any al sorteig de loteria de Nadal ha estat el 79.432, venut a Lleó i Madrid. Enguany, repartia 2.772 milions d’euros en premis. Eren tres quarts d’onze del matí d’aquest dilluns, quan el 79432 ha resultat premiat amb la grossa de 4.000.000 d’euros, que reparteix 400.000 per dècim. És a dir, per cada euro jugat es poden obtenir 20.000 euros. La majoria s’ha venut a Lleó i ha esquitxat també Madrid, que ha sigut la comunitat autònoma on més loteria s’ha venut, amb més de 2.776.000 bitllets repartits.
De fet, al carrer de Barquillo de Madrid és on ha caigut el segon premi, el número 70048, un dels premis grossos més matiners. 1.250.000 euros per sèrie, per tant, 125.000 euros al dècim.
El tercer premi de 500.000 euros per sèrie, ha estat molt repartit. El 90693 ha resultat premiat en més de 100 punts de venda de l’Estat espanyol. En aquest cas, reparteix 50.000 euros per dècim. És a dir, per cada euro jugat es poden obtenir 2.500 euros.
En cas de tenir un número premiat a Andorra, com que es tracta de la loteria espanyola, per a cobrar-lo s’ha de fer a través d’una de les entitats bancàries adscrites abans del 26 de març de 2026.