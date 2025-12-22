Els exàmens oficials de català se celebraran el 23 de gener, excepte els del nivell A2 que es faran el 6 de febrer

El Departament de Política Lingüística ha informat d’un canvi en el calendari dels exàmens oficials de català: els nivells A1, B1, B2 i C1 se celebraran el divendres 23 i dissabte 24 de gener, com estava previst, mentre que els del nivell A2 es traslladen al divendres 6 de febrer. S’ha dividit d’aquesta manera, tenint en compte l’augment del nombre de sol·licituds totals per a efectuar els exàmens, 930 persones, respecte dels registrats al gener de l’any passat, 740 persones. Així, es garanteix oferir una atenció òptima a tots els examinands.
L’horari dels exàmens d’A2 és el següent:
- El Bloc 1, que inclou les proves de comprensió oral, comprensió lectora i expressió i interacció escrites, se celebrarà entre les 11 i les 12.35 hores al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria.
- El Bloc 2, que s’examinen l’expressió i interacció orals, se celebrarà a cada hora assignada a cada candidat al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria.
La resta de nivells mantenen els mateixos horaris anunciats al BOPA al novembre.