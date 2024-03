Pintura ecològica: una opció sostenible

Una dona pintant una paret de la llar (iStock)

La pintura ecològica és una opció saludable i sostenible per a cuidar la nostra salut i el medi ambient. No conté substàncies tòxiques i contaminants com la pintura convencional. A continuació, et revelem totes els beneficis d’aquesta mena de pintura.

La pintura ecològica està elaborada amb matèries primeres naturals i renovables, com a olis vegetals, ceres, resines, pigments minerals i argiles.

Redueix l’impacte ambiental de la producció, el transport, l’ús i la fi de vida de la pintura, en minimitzar el consum de recursos naturals, les emissions de gasos i els residus generats.

Evita l’ús de substàncies perilloses per a la salut humana i el medi ambient, com a metalls pesants, o biocides, que poden causar al·lèrgies, irritacions…

Millora la qualitat de l’aire interior dels espais pintats, en reduir l’emissió de compostos orgànics volàtils i altres substàncies que poden afectar el confort i al benestar.

Afavoreix l’eficiència energètica dels edificis, en millorar l’aïllament tèrmic i acústic, la reflexió de la llum i la durabilitat de les superfícies pintades.

Promou el consum responsable i l’economia circular.

La pintura ecològica millora la qualitat de l’aire interior, ja que no desprèn compostos orgànics volàtils (COV) ni olors fortes. És resistent a la floridura i als bacteris, evitant la proliferació de microorganismes nocius per a la salut. Regula la humitat i el pH de l’ambient, creant un clima més confortable i saludable. En absorbir el diòxid de carboni (CO₂) i alliberar oxigen, contribueix a reduir la petjada ecològica i l’efecte d’hivernacle.

A més, és més duradora i resistent que la pintura convencional, ja que té una major adherència i elasticitat, major resistència als raigs UV, la humitat, els fongs i els bacteris, és fàcil d’aplicar i mantenir, i redueix l’impacte ambiental i la petjada de carboni de la seva producció i ús.





Per Decoracion2.com