9M: Dia mundial de la truita de patates

Una truita de patates (freepik)

L’obrador de menjar gurmet de cinquena gamma barrancosfood.com vol compartir els resultats de la seva anàlisi sobre les truites de patata més consumides a Espanya. Amb una profunda incursió a les preferències culinàries dels consumidors, es revelen els gustos dels usuaris a l’hora de consumir una truita de patates a bars o restaurants. I és que, el 9 de març, és el Dia mundial de la truita de patates.

A l’any es consumeixen gairebé 30.000 tones de truita de patates a les cases de l’Estat espanyol, i si aquesta dada pot semblar molt, en hostaleria és encara molt més gran. El 2023 hi havia donats d’alta 168.065 bars a Espanya, i amb això es pot estimar que, aproximadament, es consumeixen en bars unes 605.000 tones de truita de patates.





Les 6 truites de patata que més trien els consumidors

1.- Truita de patates amb ceba

La versió més tradicional, amb ous, patates i ceba. És la base de totes les variants i gaudeix d’una popularitat constant arreu. Segons les dades a què s’ha tingut accés, més del 70% de les persones prefereixen aquesta varietat a la de sense ceba. De fet, la favorita és la truita amb ceba i poc feta, que estigui sucosa.





2.- Truita de patates sense ceba

Per a aquells que prefereixen una versió més suau, aquesta truita prescindeix de la ceba, ressaltant l’harmonia entre els ous i les patates. Hi ha algun xef molt prestigiós com Dabiz Muñoz, que opina que és millor la truita de patata sense ceba ja que “la ceba aporta una excessiva dolçor innecessària en una truita”.





3.- Truita de patates de pernil dolç i formatge

Una varietat que ha guanyat molt de pes en els darrers anys en incorporar elements salats i cremosos que complementen perfectament la textura suau dels ous i les patates.





4.- Truita de patates de bonítol o tonyina

Aquest tipus de truita de patata sol tenir dues variants normalment a l’hora de fer-la i presentar-la a la barra d’un bar. No és de les més populars, potser perquè no se n’ha fet prou promoció perquè, de fet, és molt saborosa pel toc de mar que donen els túnids.





5.- Truita de patates de xoriço

Per a aquells que busquen un toc picant, de color i ple de sabor, la truita amb xoriço és una elecció força popular. La combinació de la textura suau de la truita amb la intensitat del xoriço és simplement irresistible. També és més contundent que les altres varietats.