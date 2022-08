Pinten bastos per a garantir el servei de transport sanitari no medicalitzat

Els treballadors del servei de transport sanitari no medicalitzat amenacen d’aturar la seva activitat a partir d’aquest dijous si no es respecten les condicions amb les quals treballaven amb la darrera concessionària, ambulàncies del Pirineu. Una decisió que es pren just quan es fa el canvi del servei a la Unió Temporal d’Empreses Andorra de Transport Sanitari. Asseguren que hi ha hagut constants irregularitats en tot el procés de subrogació.