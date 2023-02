Per què hauries de menjar llegums gairebé cada dia?

Una gran varietat de llegums (iStock)

Els aliments més senzills poden contenir grandíssimes riqueses. Riqueses nutricionals, gastronòmiques i també mediambientals. Aquest és el cas dels llegums, un aliment sostenible, saludable, econòmic i versàtil que a poc a poc recupera presència en la cuina i en la taula.

Els llegums tenen múltiples virtuts, algunes més conegudes que unes altres. Poden emprar-se en múltiples preparacions lleugeres, des de refrescants amanides estiuenques, fins a brous i guisats. És més, els llegums són essencials per a portar una dieta saludable.

Alguns exemples de les bondats i avantatges dels llegums:

Els llegums de gra, com les llenties, les mongetes, els pèsols o els cigrons, presenten un bon contingut en proteïnes (20-30%); un alt contingut en hidrats de carboni (30-60%), sobretot, complexos; i aporten fibra dietètica, minerals i vitamines. És a dir: aporten energia i atipen, al mateix temps que tenen un bon perfil nutricional.

Aquest aliment no té una estació fixa. Pot formar part de bullits tradicionals i plats de cullera, però també protagonitzar plats lleugers i refrescants.

No sols poden consumir-se en qualsevol moment del dia, també estan indicats per a tots els grups de població.

Pels seus components bioactius, destaquen els seus efectes potencialment beneficiosos en la prevenció i el tractament de les malalties cardiovasculars, la diabetis o el càncer, així com per a un envelliment saludable.

El seu baix índex glucèmic, així com l’absència de colesterol i de gluten, les converteix en una opció molt adequada (i econòmica) per a persones amb problemes cardiovasculars, persones amb diabetis i persones amb celiaquia o intolerància al gluten.

Són pràctiques. Si estan seques, resulta molt fàcil transportar-les i emmagatzemar-les… i, a més, són duradores. Si estan en conserva, són idònies com a “fons d’armari”: per a menjar-les no fa falta ni tan sols planificar el menú.

Els seus beneficis no es limiten a les persones que els consumeixen. Són un cultiu sostenible i d’un perfil mediambiental excel·lent. Necessiten escassa quantitat d’aigua, són resistents a les sequeres i a les gelades, emeten poc CO₂ en la seva producció i fixen nitrogen al sòl, augmentant la seva fertilitat.





Per Consumer/eroski.com