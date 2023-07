Participa creu que s’està destruint el país per diners

Manel Montoro, de la plataforma Participa (ATV)

La plataforma política massanenca Participa ha lamentat que pels diners s’estigui destruint el país. Ho ha assegurat en un acte davant l’església de Sant Cristòfol d’Anyós, del segle XII, i al costat de la qual s’està construint un projecte urbanístic.

Afegeixen que hi ha molts projectes que esdevenen possibles i legals per la inacció de l’administració a l’hora de regular la construcció. Tant a la parròquia de la Massana com a la resta del Principat. Pel membre de Participa, Manel Montoro, això passa perquè falta voluntat política per a aturar-ho. “Al contrari.”

Manel Montoro, membre de Participa, ha explicat que “falta voluntat política. Els qui manen els interessa que això funcioni així i deixar-ho en stand by. Igual que ha passat amb altres projectes com el d’Arinsal”. Segons Montoro, a ells sí que els interessa. “Som de la part de la població que ens interessa que el país sigui sostenible en tots els sentits”, ha conclòs.

Montoro ha criticat també que s’hagi hagut de sentir que la mà d’obra haurà d’anar a viure fora del país, la qual cosa titlla de manca de respecte. Ha dit que, a títol personal, està a favor que, per ara, es mantingui la congelació de lloguers que evita més problemes socials. En la protesta també ha estat present Elisa Muxella, la presidenta de l’Institut de Drets Humans que creu que Andorra està malmetent la seva sostenibilitat.