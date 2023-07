El Valira baixa remogut per “l’afer” dels treballadors fronterers

Xavier Espot aclarint les seves anteriors declaracions als mitjans (ATV)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha dit que descarta portar mà d’obra a la Seu d’Urgell i defensa un creixement que passi per la modalitat de residència. Espot veu en l’Acord d’associació, precisament, una oportunitat de créixer com a país. El cap de l’Executiu afirma que “nosaltres apostem pel creixement sostenible d’Andorra, no volem fer fora a ningú, però també hem de ser conscients com a país de quins límits i quines limitacions tenim”.

Per tant, destaca que “hem de treballar amb la vista posada a llarg termini perquè tinguem una activitat econòmica que sigui sostenible i que no sigui tan demandant de mà d’obra“. Aquestes declaracions arriben després d’unes altres del propi Espot i de la ministra Conxita Marsol, les quals, han provocat una compareixença de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera.

A grans trets, s’hauria interpretat que des d’Andorra s’apuntava l’opció que treballadors amb la categoria de fronterers tinguessin la feina al Principat, però visquessin fora a causa de la problemàtica de l’habitatge.