Govern i Comú recuperen la despesa per l’esllavissada de La Portalada

Esquerra a dreta: Raul Ferré, Josep Majoral i Xavier Espot (SFGA)

El Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria han tancat un acord extrajudicial amb la propietat dels terrenys de La Portalada on l’agost del 2019 es va produir una esllavissada sobre la carretera general 1. Les dues administracions recuperen la totalitat de les inversions que hi van destinar, valorades en 10,8 milions d’euros. Una part d’aquest import es recupera amb un edifici emblemàtic de Sant Julià de Lòria: l’antic Hotel Pol, que passa a ser una copropietat del Govern (60%) i del Comú lauredià (40%).

Els detalls de l’acord extrajudicial els han donat a conèixer aquesta tarda a Sant Julià de Lòria, precisament davant de l’edifici de l’Hotel Pol, el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré; i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral.

El Govern passa a ser propietari únic, i a cost zero, dels terrenys on es va produir l’esllavissada. A més, recupera els 6,2 milions assumits per l’Executiu per la retirada de la runa i estabilització de la zona. Cal destacar que una part de l’import, 2,8 milions, es fa efectiu amb la cessió del 60% l’antic Hotel Pol (el 40% restant passa a ser de propietat del Comú de Sant Julià de Lòria).

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la importància d’haver arribat a una entesa extrajudicial que ha permès escurçar els terminis i trobar una solució òptima per a totes les parts. “Amb l’acord s’acaba rescabalant íntegrament al Govern i al Comú, tant amb sumes econòmiques com amb l’entrega de determinades propietats que després es podran revertir en benefici de l’interès general”, ha afirmat.

Per la seva part, el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha destacat que l’antic Hotel Pol representa una oportunitat per a poder dur a terme actuacions en favor de la ciutadania en un emplaçament cèntric.

El cònsol major del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, de la seva banda, ha celebrat l’acord i ha anunciat la voluntat de les dues administracions d’arribar a una entesa perquè el Comú pugui comprar el 60% al Govern de l’antic Hotel Pol i disposar, així de la titularitat plena d’aquest bé per a “donar cabuda a les necessitats del poble i del país. Evidentment això queda sotmès als tràmits que haurà d’aprovar el Consell General, a través d’un procés d’alienabilitat del bé, i així esperem que sigui”.

Entre els possibles usos de l’edifici, es valorarà si passarà a formar part del parc públic d’habitatge de lloguer regulat o bé si farà la funció de residència universitària o encabirà algun altre equipament públic.