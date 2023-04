GastroPirineus torna aquest abril per a reivindicar la gastronomia pirinenca

Imatge de GastroPirineus (Foto: Gastroevents)

Els dies 11 i 12 d’abril (dimarts i dimecres) torna la GastroPirineus, les Jornades Professionals de Gastronomia i de la Cuina dels Pirineus. En la seva 8a edició, que se celebrarà a l’hotel Port Ainé 2000 (Pallars), més d’una vintena de professionals reivindicaran la cuina i la gastronomia del territori. El programa inclou sessions de cuina en directe i maridatges de vins i de productes del Pirineu i d’arreu de Catalunya.

L’esdeveniment, de caràcter anual i itinerant, té com a principal objectiu reunir productors, enòlegs, sommeliers, ramaders, gastrònoms i xefs d’arreu pirinencs i andorrans, a més de la resta del país. Enguany hi seran presents xefs de la talla d’Oriol Rovira (Els Casals, Sagàs), que oferirà una sessió sobre la “Cuina del terrer amb producte propi i de temporada”; Sergi de Meià, que cuinarà amb producte ecològic i de Km0; Ada Parellada (Semproniana, Barcelona), que presentarà “La cuina de Les Sopes i del Semproniana”, i Martín Comamala (539 Plats Forts, Puigcerdà), amb la sessió titulada “Cuina propera, salvatge i simple”.

Les jornades, organitzades per GastroEvents, comptaran també amb altres figures destacades del panorama gastronòmic i culinari del país, com ara Jean Louis Neichel, que presentarà una sessió sobre cuina alsaciana centrada en el seu mític plat: la xucrut. A la GastroPirineus també es podrà veure un showcooking de producte de proximitat, patrocinat pel col·lectiu ÀPAT-Pallars Jussà i protagonitzat per Josep Palau (Casa Masover, Buira) i Llorenç Aguilar (Cafè d’Espanya, Tremp), maridat amb vins de la zona; o una sessió de Tapes amb filosofia Slow Food, patrocinada pel Col·lectiu Xicoia del Pallars Sobirà, amb Aleix Aytés i Marta Casals del Cafè Pessets (Sort).





Altres cuiners i ingredients

Altres xefs d’arreu del Pirineu, des de la Val d’Aran fins al mateix Ripollès, a més d’Andorra la Vella i els Pirineus Orientals, i d’altres cuiners i cuineres d’arreu de Catalunya, participaran en l’esdeveniment. Hi cuinaran Mariano Golzalvo del restaurant Lo Paller del Coc (Surp); Clàudia Gozzi d’El Raier (La Poble de Segur); Josep Margalef del Molí dels avis (L’Ametlla de Mar); Marcos Pedarròs i Nuria García d’Er Occitan (Bossòst); Christian Sansa i Marcos Montagut del restaurant Kanvium (Andorra la Vella); Carles Flinch, de Can Manel (Andorra la Vella); Sergi Vallès, xef corporatiu d’Hotansa (Andorra la Vella); i el pastisser José Manuel da Silva, de la pastisseria El Tortell (Andorra la Vella).



Campanya Turisme Regeneratiu i Enoturisme

A més a més, la GastroPirineus acollirà la presentació de la campanya Turisme Regeneratiu i Enoturisme, impulsada per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya. La sessió la presentarà Damià Serrano, director de Marketing d’Experiències i Recerca de l’ACT, que precedirà la sessió de la xef Mireia Font (Casa Leonardo), i la sommelier Núria Bigorra (Celler Terrer del Pallars).

D’altra banda, les jornades comptaran amb “ingredients convidats”, que fan possible les sessions de cuina, en forma de patrocini i d’espònsors. Així, per exemple, els xefs podran cuinar amb l’oli de la DOP Terra Alta, l’Arròs Bayo, la mantega i els formatges Cadí DOP, i els productes de Girona Excel·lent. Per la seva part, els xefs d’Andorra la Vella vindran de la mà de Comú d’Andorra la Vella.

Novament, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), principal patrocinador de GastroPirineus, farà possible que l’esdeveniment se celebri a l’estació d’esquí de Port Ainé. El certamen se celebrarà amb la col·laboració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.





Vuit anys mantenint viva la cuina dels Pirineus

GastroPirineus va néixer el 2016 de la mà de GastroEvents, amb l’objectiu de donar a conèixer la cuina i el producte de les zones de muntanya, i per a posar amb valor la cuina tradicional i autòctona dels Pirineus, elaborada amb productes de cadascuna de les seves comarques, així com per a posar en valor a les cuineres i cuiners que mantenen aquest patrimoni gastronòmic que aporta identitat al territori. Des del seu inici es va plantejar com una trobada professional itinerant, per la qual cosa, any rere any recorre les diverses comarques dels Pirineus apropant-se al públic de cada indret i facilitant així la participació de professionals i de públic aficionat.

La primera edició es va estrenar el 2016 a la Seu d’Urgell. L’any següent es va traslladar a Alp i a Puigcerdà. Berga va ser la seu de la tercera edició, i va arribar a la Vall de Núria per a celebrar la quarta edició. Els anys 2020 i 2021, tot i celebrar-se sense públic, les jornades es van retransmetre en directe des de Puigcerdà. El passat 2022 es va tornar a la presencialitat a la Vall de Núria.





Emissió en línia

Totes les sessions, un any més, es podran veure també des de qualsevol lloc del món en directe, via streaming, pel canal de Youtube Gastroevents. Així mateix, també es podran seguir a les xarxes socials (@gastroevents, #gastropirineus).