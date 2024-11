Ordino: “20 vides”, d’Albert Segura, al Dia Internacional de les muntanyes

Cartell per al Dia Internacional de les Muntanyes (Comú d’Ordino)

Ordino torna a celebrar el Dia Internacional de les Muntanyes, una data que va declarar l’Assemblea General de les Nacions Unides per a conscienciar de la importància que tenen les muntanyes i que se celebra l’11 de desembre. Així, el Comú d’Ordino ha programat per a aquesta data “20 vides”, amb Albert Segura, guia de muntanya i escalador de grans parets. Durant la vetllada, que tindrà lloc a l’Auditori Nacional d’Andorra, a les 21 h, es projectarà l’audiovisual “Jordània Non Stop” i després, Segura, submergirà als assistents en el fascinant relat de les 20 vegades que ha estat a punt de perdre la vida durant els seus viatges al voltant del món i com ha superat els moments difícils.

Ordino celebra aquesta jornada des de 2008 i hi té un pes molt important el vessant pedagògic. Per això, i en col·laboració amb el ministeri d’Educació i la comissió nacional andorrana per a la UNESCO, es torna a fer una acció a les escoles. El protagonista d’aquest any farà xerrades als centres educatius del país que formen part de la xarxa d’escoles associades a la UNESCO, on es tractaran valors com l’esforç, els hàbits saludables, la importància de trobar una passió i un sentit a la vida, l’agraïment i el respecte.

Segura té més de deu anys d’experiència de guia de muntanya autònom, és formador de grups de rescat i d’escalada en diferents modalitats. És especialista en treballs verticals i durant els últims anys ha dirigit viatges d’aventura i ha fet de guia d’escalada a indrets com Sud-àfrica, Namíbia i Califòrnia, entre altres.