L’FC Andorra no vol fallar diumenge al camp de la Segoviana

Un entrenament de l’FC Andorra (AndorraDifusió)

L’FC Andorra ha sortit aquest matí de dissabte d’Andorra direcció Segòvia. Els tricolors volen fer un pas endavant ofensivament i començar a comptar els partits per victòries. El camp de la Gimnàstica Segoviana sembla un bon lloc per a fer-ho. El conjunt del Principat s’ha mostrat com un equip sòlid en aquestes primeres 14 jornades. Manca un pas més en atac. En el darrer partit ja es va estrenar Manu Nieto.

Aquest divendres, en la roda de premsa prèvia al partit de lliga, l’entrenador Ferran Costa va demostrar que no es conforma sent un dels equips de la part alta. Vol sumar de tres en tres i anar a aconseguir l’única plaça d’ascens directe.

L’FC Andorra jugarà en un estadi de dimensions reduïdes. La Gimnàstica Segoviana està una posició per sobre del descens. L’equip entrenat per Ramsés Gil anota i encaixa a parts iguals i Dabo és la referència ofensiva, màxim golejador de la categoria amb 7 dianes.

En aquest estadi, la Segoviana ha guanyat el Bilbao Atlètic, l’Irun i va empatar amb el filial del Barça. Duels que han de servir d’alerta per als tricolors. Solís, Morgado, Berto i Martí Vilà són baixa per al duel. El xiulet inicial serà demà diumenge, a les 12 del migdia, en directe per Ràdio Nacional i AndorraDifusió.ad.