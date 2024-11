Ampli ventall d’activitats del Nadal Jove a la Seu

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja té a punt la proposta Nadal Jove que engloba un ampli ventall d’activitats lúdiques, creatives i culturals que té com a objectiu fomentar la participació activa del jovent, potenciar el talent local, promoure activitats saludables i proporcionar espais de trobada i diversió per a joves.

El programa Nadal Jove 2024 inclou una varietat d’activitats pensades per a joves de diferents edats, amb opcions gratuïtes i una de pagament. Els participants podran gaudir d’experiències que inclouen tallers creatius, espectacles, jocs d’estratègia, esports i activitats musicals.

Entre els esdeveniments més destacats hi ha Colors i Sabors del Cadí, un taller artístic amb tast de productes de proximitat; la Jornada Jove, un espai obert per promocionar el talent jove, amb música, activitats, tallers i participació de col·lectius joves; Paintball Murillo: Làser Combat, activitat esportiva i competitiva per a joves; i La Barraca de Nadal, un simulador de conducció de cotxes, tallers de maquillatge d’efectes especials, de decoració d’espelmes, i concert final (les persones que participin en els tallers entraran en un sorteig).

Les activitats es realitzaran en diversos espais de la Seu d’Urgell, així com també a la sala gran de l’Escorxador, la plaça de les Monges, el parc de les Homilies, la sala Sant Domènec i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.

Nadal Jove és una programació que inclou cultura, esport, art, música i entreteniment per a joves, que vol ser una alternativa d’oci saludable. Val a dir que l’accés és gratuït a la majoria d’esdeveniments amb activitats inclusives i accessibles.

Les inscripcions a les diferents activitats estaran disponibles a: agenda.laseu.cat/monmagic o al telèfon 674 259 999.