Obertes les inscripcions per al transport escolar, més econòmic gràcies al Fons Verd

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura del període d’inscripció del transport escolar per al curs 2021-2022. La titular de la cartera ha destacat que els preus per al curs vinent són significativament més baixos que els d’enguany perquè, a banda de la subvenció habitual del 80% que assumeix el Servei de Transport Escolar, enguany es comença a aplicar també la subvenció complementària del 3,32% provinent del Fons Verd de la Llei d’impuls de la transició energètica.

El transport escolar s’adreça als alumnes d’ensenyament maternal, primera ensenyança, segona ensenyança (a partir d’un radi d’un quilòmetre del centre escolar) i per als alumnes d’estudis postobligatoris de batxillerat i formació professional que el seu lloc de residència sigui fora de les línies de transport públic.

Així doncs, per a les sol·licituds presentades –preferentment en línia a www.infoeducacio.ad, però també a qualsevol Servei de Tràmits– entre el 28 d’abril i l’1 de juliol, el cost serà de 90 euros per 1 viatge diari (l’any passat era 107,88 €) i de 180 euros per 2 viatges diaris (l’any passat era 215,76 €). El cost real del servei per alumne i curs és de 1.079,02 €, per la qual cosa el preu està subvencionat en un 83,32%.

Per a les sol·licituds entrades fora de termini –a partir del 4 de juliol i únicament de manera presencial– la subvenció total serà del 70%, i per això els preus seran de 161,82 euros per 1 viatge diari, i de 323,66 euros per dos viatges diaris. Finalment, per a les sol·licituds fetes a partir del 2 de gener del 2023, els pagaments es faran mensualment i seran de 16,20 euros per un viatge diari i de 32,40 euros per 2 viatges diaris.

Vilarrubla ha recordat que els pagaments es poden fer en una sola quota o trimestralment, i que les famílies poden demanar, com habitualment, la beca per als ajuts per al transport escolar.

Els lliuraments dels carnets es faran a partir del 16 d’agost per a les sol·licituds entrades abans de l’1 de juliol, a partir de l’1 de setembre per a les entrades entre el 4 de juliol i el 5 d’agost i després de quinze dies naturals per a les demanades posteriorment.