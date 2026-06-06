Obertes les inscripcions per a la Pujada Arcalís 2026

La Comissió Esportiva ACA CLUB ha obert, oficialment, les inscripcions per a la Pujada Arcalís, tercera prova puntuable del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) 2026, que se celebrarà el dissabte, 27 de juny, a la carretera CS-380, a Ordino. Després de l’intens inici de temporada amb les dues proves d’Arinsal, el CAAM continua el seu calendari amb una de les pujades més emblemàtiques del país, en un entorn d’alta muntanya únic i amb un traçat ràpid, tècnic i espectacular per als pilots i aficionats.
La prova tindrà un recorregut de 3,6 quilòmetres, entre els punts quilomètrics 22.900 i 26.500 de la carretera d’accés a l’estació d’esquí d’Arcalís, amb un pendent mitjà del 5 %. El format esportiu mantindrà l’estructura del CAAM 2026, amb entrenaments lliures, entrenaments cronometrats i quatre pujades de cursa, establint-se la classificació final amb la suma de les dues millors mànegues oficials de competició.
La Pujada Arcalís serà puntuable per al CAAM (Scratch), així com per als diferents grups i categories del campionat. La prova admetrà vehicles dels Grups 1 al 7, incloent també les categories Promosport i Històrics, una de les grans novetats esportives del CAAM 2026.
La categoria Promosport, integrada als Grups 1, 2 i 3, continua consolidant-se com una aposta clara per a facilitar l’accés a la disciplina de la muntanya amb vehicles de costos continguts, pneumàtics de carretera i configuracions mecàniques més properes a l’automobilisme de base.
Pel que fa als Històrics, la categoria permet veure en acció turismes fabricats fins al 31 de desembre de 1981, aportant un component patrimonial i emocional molt especial a la competició.
Les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny, mentre que la llista oficial d’inscrits es publicarà el dimarts 23 de juny. El nombre màxim de participants admesos serà de 60 pilots.
Tota la informació oficial de la prova, així com les classificacions, comunicats i documents esportius, es publicaran exclusivament a través del Tauler Oficial Digital del CAAM: https://caam-2026-live.vercel.app.
Les inscripcions i tota la documentació esportiva es poden consultar a: https://esportiva.aca.ad/noticies/pujada-arcalis-obertes-inscripcions.
El calendari del CAAM 2026 continuarà després amb la Pujada Peguera (25 de juliol) i la Pujada Beixalís (26 de setembre).
Calendari CAAM 2026
- 30 maig — Arinsal 1
- 31 maig — Arinsal 2
- 27 juny — Arcalís
- 25 juliol — Peguera
- 26 setembre — Beixalís