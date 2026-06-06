La Seu acollirà a finals de juny dos campionats de pesca de salmònids

La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC) ha informat sobre la celebració, a la Seu d’Urgell, d’un parell de competicions oficials. Es tracta del Campionat de Catalunya de Pesca de Salmònids 2026 – Categoria Joventut (Fase 2), així com del XXVI Campionat de Catalunya de Pesca de Salmònids amb Mosca 2026 – Alt Nivell i Sport Base (classificatori per al Campionat d’Espanya 2027).
Les proves tindran lloc el dia 27 de juny, i el 28 de juny es realitzarà una jornada tècnica de pesca amb mosca. L’organització local va a càrrec del Club de Caça i Pesca Alt Urgell, amb el suport de l’FCPEC i de l’Associació Esportiva TRUTTACAT.
Segons la Federació, «la Seu d’Urgell és seu oficial del campionat i la difusió reforça la seva projecció esportiva i turística». Des de l’entitat també asseguren que «l’esdeveniment atrau joves esportistes, famílies i clubs d’arreu de Catalunya, generant activitat econòmica en restauració i serveis».
Des de l’ens federatiu afegeixen que «la competició fomenta valors educatius i mediambientals, especialment en l’àmbit de l’esport juvenil i la pesca responsable», per a acabar recordant que el riu Segre i el seu entorn són espais de referència per a la pesca esportiva, i la seva visibilització contribueix a la dinamització del territori.
Enllaç per a l’inscripció de NO federats: https://forms.gle/krj5vBo9QYW3FyP8A.