Nova programació de ‘Canya als museus’ per a la tardor i l’hivern

Presentació de la nova temporada de “Canya als museus” (SFGA)

‘Canya als museus’ és el marc per a l’intercanvi de coneixements entre els assistents, els professionals que encapçalen les activitats i les col·leccions dels museus. L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha presentat aquest dijous un conjunt d’activitats que es portaran a terme als museus i monuments d’Andorra del mes de setembre del 2023 al febrer del 2024, en el marc d’aquest programa.

Del conjunt d’activitats d’aquesta temporada destaca el Cicle 30 anys de clàssica, presentat per l’ONCA i el festival del Postal, un conjunt d’activitats per a iniciar una nova etapa d’aquest equipament cultural, es a dir, celebrar que es transforma el Museu Postal en un museu en línia mitjançant una web on es podrà veure, gaudir, estudiar i consultar la col·lecció que es conserva al museu, com els segells emesos des de la Poste i Correus espanyols.

La programació també inclou, entre altres propostes, un espectacle del Sergi Buka, per a posar punt i final a l’exposició Abracadabra: il·lusionisme i màgia a cal Plandolit. A més, enguany, s’ofereix la gratuïtat als joves que disposin del Carnet Jove, amb l’objectiu que els joves també participin d’aquesta programació, tant com assistents, però també com a protagonistes, doncs ‘Canya als museus’ és un catàleg d’activitats ideades per a satisfer les inquietuds de múltiples públics, també dels joves.





Programa d’activitats:

Cicle 30 anys de clàssica. Fundació ONCA (Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra)

Duo JONCA, Esteve Ticó i Paula Gonzàlez de Alaiza. Dissabte 23 de setembre, a Sant Romà de les Bons, Encamp. A les 11.30 h visita a l’església i a les 12 h inici del concert, entrada gratuïta.





Duo de violoncels, Jordi Claret i Manuel Martínez del Fresno. Dissabte 23 de setembre, a Sant Joan de Caselles, Canillo. A les 18.30 h visita a l’església i a les 19 h inici del concert, entrada gratuïta.





Duo de violí i viola, Sergi Claret i Laura Bosch. Diumenge 24 de setembre, a Sant Martí de la Cortinada, Ordino. A les 18.30 h visita a l’església i a les 19 h inici del concert, entrada gratuïta.





Duo de vents, Ester Sánchez i Unai Gutiérrez. Dissabte 7 d’octubre, a Sant Serni de Nagol, Sant Julià de Lòria. A les 11.30 h visita a l’església i a les 12 h inici del concert, entrada gratuïta.





Duo Dolce Corda, Àlex Arajol i Jordi Albelda. Dissabte 7 d’octubre, a l’església de Santa Coloma, a Andorra la Vella. A les 18.30 h visita a l’església i a les 19 h inici del concert, entrada gratuïta.





Solo de violoncel, Carolina Bartumeu. Diumenge 8 d’octubre, a Sant Climent de Pal, la Massana. A les 18.30 h visita a l’església i a les 19 h inici del concert, entrada gratuïta.





Duo de violí i violoncel, Francesc Planella i Mireia Planas. Diumenge 15 d’octubre, a Sant Miquel d’Engolasters. A les 11.30 h visita a l’església i a les 12 h inici del concert, entrada gratuïta.







El festival del postal. Un conjunt d’activitats abans de la transformació d’espai físic a digital del Museu Postal

Xerrada El Museu Postal d’Andorra: espai cultural o col·lecció digital, a càrrec de Marta Planas, historiadora de l’art i gestora cultural. Dijous 14 de desembre a les 19 h. Activitat gratuïta, al Museu Postal.





Visites guiades gratuïtes al Museu Postal. Dimecres 6 de desembre a les 12 h, dijous 8 de desembre a les 17 h i dissabte 16 de desembre a les 12 h.





Xocolatada popular. Dissabte 16 de desembre a partir de les 16 h. Activitat gratuïta, al Museu Postal.





“Fes la carta als reis”, taller per a infants. Dijous 28 de desembre, a les 16 h. Activitat gratuïta, al Museu Postal.







Altres activitats del cicle ‘Canya al museus’

Cocteleria i automoció. Dissabte 21 d’octubre, a les 21 h, al Museu Nacional de l’Automòbil, per a majors d’edat, preu 6 €.





“Morts, qui us ha mort?”. Ruta literària a càrrec d’Iñaki Rubio. Dissabte 28 d’octubre, de 8.30 a 14 h, sortida des del Comú d’Andorra, preu 6 €.





Passeja per Santa Coloma, ruta medieval. Dissabte 4 de novembre, a les 12 h, punt de sortida a l’Espai Columba, durada d’una hora i mitja aprox., preu 6 € i gratuït per a infants de fins a 12 anys.





“Pintem la música”, a càrrec de Dolce Corda. Dissabte 11 de novembre, a les 12 h i a les 16 h a l’Espai Columba, per a infants a partir de 2 anys, preu 6 € i gratuït per als infants.





Visita nocturna a Casa de la Vall. Dissabte 18 de novembre, a les 19 h, activitat gratuïta.





“Embolica’t”, taller per aprendre a embolicar regals, a càrrec de Begoña Márquez. Dissabte 25 de novembre, a les 12 h, a Casa Rull, preu 6 €.





L’impossibilista, espectacle de màgia a càrrec de Sergi Buka. Divendres 29 de desembre, a les 19 i a les 20 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Recomanat per a infants de més de 12 anys.





Tast de ratassies a càrrec de l’Essència de les Valls. Dissabte 13 de gener, a les 12 h a Casa Rull, preu 6 €.





Xerrada Mestressa de casa, relat del vincle entre el gènere i l’espai, a càrrec de Cristina Sánchez, humanista. Dissabte 27 de gener a les 19 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit, activitat gratuïta.





MOU-TE, Tecnofanfàrria i vi calent. Dissabte 20 de febrer, a les 17 h, a la plaça de l’Espai Columba, activitat gratuïta.





Xerrada Els Areny-Plandolit, França i els francesos, a càrrec de Quentin Malherbe, intèrpret del patrimoni. Dijous 15 de febrer a les 19 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit, activitat gratuïta.





Reserves al telèfon +376 836 908 i a l’adreça electrònica reservesmuseus@govern.ad. Activitats gratuïtes per a posseïdors del Carnet Jove.