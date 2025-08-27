Nova edició de les Jornades de Teologia a la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell acollirà aquesta setmana, el 28 i 29 d’agost, una nova edició de les Jornades de Teologia. La tradicional cita estival, organitzada per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, tindrà lloc al Seminari Diocesà, sota el lema de “L’esperança que no es rendeix”, en referència a la celebració del Jubileu 2025.
L’objectiu del programa és analitzar l’esperança, a través de dos experts en aquesta virtut teologal, la religiosa Margarita Bofarull i el pensador i escriptor Francesc Torralba, qui també és director d’aquest esdeveniment anual. Les xerrades s’adrecen a mestres i professors, sacerdots, religiosos, catequistes o seglars interessats en la temàtica.
Les dues ponències de Bofarull estan previstes durant el primer dia, i tractaran sobre l’esperança en els diversos estadis de la vida, des del naixement fins a l’envelliment. La primera de les dues jornades conclourà amb la celebració d’una eucaristia a la capella del seminari. L’endemà, Francesc Torralba farà diverses dissertacions sobre les filosofies de la història i l’anatomia de l’esperança, així com l’enfrontament entre l’esperança i la desesperació.
Inscripcions
Les persones interessades a participar en les Jornades han d’inscriure’s a través del correu electrònic ensenyament@bisbaturgell.org. El preu de la matrícula és de 20 euros. Les ponències es faran de dos quarts d’onze del matí a dos quarts de dues del migdia, i de les quatre de la tarda a les sis del vespre. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 35 00 54.