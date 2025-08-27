Prealerta, a Andorra, per tempestes aquest vespre de dimecres i fins a mitjanit

Al Principat d’Andorra, el Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per fenòmens violents després que el Servei Meteorològic Nacional (SMN) hagi emès aquest dimecres a la tarda un avís taronja per un episodi de tempestes, després d’actualitzar l’avís groc publicat aquest matí. Es preveu que a partir del vespre es generin tempestes al Pirineu que afectaran de manera intensa el Principat a partir de les 19 hores i fins a la primera part de la nit. Les intensitats de precipitació poden arribar als 20 mm en 30 minuts o fins i tot ser superiors en alguns indrets.
A més, la previsió és que es registrin al Principat fortes ràfegues de vent durant els moments de màxima intensitat tempestuosa, així com pedra o calamarsa. Aquest episodi meteorològic serà provocat per un front provinent de l’exhuracà Erin, que portarà l’arribada d’aire fred en altura aquest vespre i en conseqüència tempestes.
A partir de la mitjanit, la previsió indica que les tempestes que es podran registrar seran de menor intensitat i, per tant, l’avís passarà a ser groc.
Recomanacions i consells
Davant d’aquests fenòmens, el Departament de Protecció Civil aconsella que els col·lectius més vulnerables (padrins, nens petits, persones amb discapacitat) evitin les sortides a l’exterior.
En termes generals, es recomana a la població d’evitar desplaçaments innecessaris. No obstant això, en cas d’efectuar algun desplaçament amb vehicle cal extremar la precaució al volant i utilitzar prioritàriament vies de comunicació principals. Els vianants que tinguin previst fer un trajecte a peu, s’han d’allunyar de rius, rierols i ponts per possibles crescudes sobtades.
També es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, que es tanquin portes i finestres, així com abaixar les persianes durant l’episodi, limitar activitats a l’exterior en zones de muntanya i buscar refugi si llampega, i extremar la precaució en general.
Es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil i de Mobilitat a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos i a les xarxes socials. Així mateix, es recomana seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad. Els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució d’aquest front.