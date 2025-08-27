Prealerta, a Andorra, per tempestes aquest vespre de dimecres i fins a mitjanit

Mapa d’avís groc per tempestes (SMN)

Al Principat d’Andorra, el Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per fenòmens violents després que el Servei Meteorològic Nacional (SMN) hagi emès aquest dimecres a la tarda un avís taronja per un episodi de tempestes, després d’actualitzar l’avís groc publicat aquest matí. Es preveu que a partir del vespre es generin tempestes al Pirineu que afectaran de manera intensa el Principat a partir de les 19 hores i fins a la primera part de la nit. Les intensitats de precipitació poden arribar als 20 mm en 30 minuts o fins i tot ser superiors en alguns indrets.

A més, la previsió és que es registrin al Principat fortes ràfegues de vent durant els moments de màxima intensitat tempestuosa, així com pedra o calamarsa. Aquest episodi meteorològic serà provocat per un front provinent de l’exhuracà Erin, que portarà l’arribada d’aire fred en altura aquest vespre i en conseqüència tempestes.

A partir de la mitjanit, la previsió indica que les tempestes que es podran registrar seran de menor intensitat i, per tant, l’avís passarà a ser groc.



Recomanacions i consells

Davant d’aquests fenòmens, el Departament de Protecció Civil aconsella que els col·lectius més vulnerables (padrins, nens petits, persones amb discapacitat) evitin les sortides a l’exterior.

En termes generals, es recomana a la població d’evitar desplaçaments innecessaris. No obstant això, en cas d’efectuar algun desplaçament amb vehicle cal extremar la precaució al volant i utilitzar prioritàriament vies de comunicació principals. Els vianants que tinguin previst fer un trajecte a peu, s’han d’allunyar de rius, rierols i ponts per possibles crescudes sobtades.

També es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, que es tanquin portes i finestres, així com abaixar les persianes durant l’episodi, limitar activitats a l’exterior en zones de muntanya i buscar refugi si llampega, i extremar la precaució en general.

Es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil i de Mobilitat a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos i a les xarxes socials. Així mateix, es recomana seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad. Els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució d’aquest front.

