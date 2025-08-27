Els bombers tornen a Andorra després de col·laborar en l’extinció dels incendis d’Espanya

La dotació de Cos Bombers que es va desplaçar a la comunitat autònoma espanyola d’Astúries per a participar en les tasques d’extinció dels incendis forestals que afectaven aquesta zona ja ha tornat al Principat. D’aquesta manera, s’ha fet efectiva, una vegada més, la cooperació internacional en matèria de protecció civil, concretament, de salvament i extinció d’incendis entre el Principat i Espanya.
En total vuit efectius del Cos han dut a terme treballs d’extinció directa dels focs amb eines manuals i línies d’aigua, també efectuant perímetres de les zones calentes i supervisant que els incendis no revifessin.
Al llarg dels set dies de servei, els esforços dels Bombers s’ha concentrat en la zona de la Pola de Somiedo on hi ha el Parc Natural de Somiedo, com també a Perlunes, Caunedo i pics de l’entorn.
Un dels bombers que ha format part del dispositiu i que és agent col·laborador de la secció Forestal, Òscar Guasch, ha explicat que no és habitual veure aquesta casuística d’incendis al Principat. Per això, Guasch ha afirmat que “ha estat un aprenentatge veure com treballen en aquestes zones, i formar part d’un dispositiu internacional. Aprendre i emportar-nos tot el que puguem cap aquí”.
A més, aquesta acció reflecteix la voluntat del país de contribuir activament en la seguretat i el benestar de la ciutadania més enllà de les fronteres del Principat. “Nosaltres hem pogut ajudar i donar una mica de suport, hi estem contents” ha conclòs Guasch.