Nokia analitza com els ciberdelinqüents aprofiten el coronavirus

Desafortunadament, el coronavirus no és l’única cosa que s’està propagant. Els ciberdelinqüents estan intentant aprofitar la situació i el temor dels usuaris per a infectar els seus dispositius i robar les seves credencials.

El laboratori d’intel·ligència d’amenaces de Nokia ha dut a terme una anàlisi dels tipus de malware més comuns i ha identificat dos principals: el malware relacionat directament amb el coronavirus i el malware establert que s’entrega a través de campanyes de phishing relacionades amb el coronavirus.

Entre les amenaces més comunes, Nokia destaca:

– Troià ‘Corona Virus’: dirigit a Windows, aquest troià imita un mapa real amb el nombre de casos de coronavirus per ciutats per a enganyar als usuaris al fet que descarreguin el malware per a així robar-los credencials d’usuari i altres dades personals.

– CovidLock Android Ransomware: una aplicació Android que pretén oferir als usuaris la ubicació de pacients pròxims de COVID-19 i rastrejar la propagació del virus a tot el món. La instal·lació de l’aplicació bloqueja el dispositiu demanant-li a l’usuari un rescat de 250 dòlars en bitcoins.

– Android.Corona Safety Mask SMS Scam: es presenta com una aplicació que ajuda els usuaris a trobar mascaretes. No obstant això, és capaç de robar informació a l’usuari i obtenir els seus SMS per a després enviar missatges fraudulents als contactes de la víctima.

Conèixer aquestes amenaces permeten reforçar la seguretat dels dispositius. Per això, el laboratori de Nokia avalua les noves amenaces tan aviat com apareixen, assegurant una resposta oportuna. Això ajuda als proveïdors de comunicacions (CSP) a estar al corrent dels últims desenvolupaments i guiar així al seu personal sobre quins consells han d’oferir als seus clients.

Per Tecnonews