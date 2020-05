Zones de pícnic de Catalunya per a quan acabi el confinament

Ja comença el bon temps. Els dies s’allarguen i estem desitjant sortir a fer plans a l’aire lliure, sense gastar molts diners. Una opció idònia és anar a fer un pícnic i passar el dia a l’aire lliure.

Catalunya té moltes zones habilitades i d’ús gratuït desconegudes per bona part dels ciutadans. Podeu trobar en quasi totes les poblacions i en indrets molt diversos: envoltats de natura, d’edificis d’interès arquitectònic i cultural…

Te’n proposem 5, tant per si decideixes passar-hi el dia com si només vols parar a dinar. Tria el que més t’agradi i prepara la truita!

1. Zona de pícnic la Font de les Coves (Lluçà)

La Font de les Coves és una zona d’aïllament i frondositat. L’accés està poc senyalitzat, és una pista forestal que surt a la dreta de la carretera C-62 direcció Gironella. Quan per fi aconsegueixes endinsar-te i arribar al lloc, trobes una bauma que allotja diverses taules de pícnic que encantarà als petits i no tan petits. Hi trobareu 7 taules de fusta per a fer pícnic, 3 sota la bauma i la resta a l’àrea recreativa. També hi ha 4 barbacoes.

A més si després fa bon temps, podeu fer una capbussada a la riera de Merlès on trobareu salts d’aigua, roques i gorgs.

2. Cala Aiguafreda (Begur)

A la part est del poble de Begur i ha una cala resguardada pel Puig Rodó i famosa per les seves aigües cristal·lines. Si vols fer un pícnic envoltat d’un paisatge espectacular, la Cala Aiguafreda és el lloc ideal. La zona de pícnic està una mica elevada de la platja, però baixant unes escales sereu a la cala. De fet és més un moll per les embarcacions i no hi ha molt d’espai per posar la tovallola. No obstant això la zona de pícnic destaca per la calma i tranquil·litat.

3. Zona de pícnic Parc Natural del Pont Nou (Sant Pere de Riudebitlles)

El paratge es troba als afores de Sant Pere de Riubitllets a l’Alt Penedès i està equipat perquè facis un pícnic envoltat de natura i també d’història. Per arribar s’ha de travessar un aqüeducte del segle XIV que li dóna nom, Pont Nou, i encara avui dia transporta aigua. La zona de pícnic té cinc taules de fusta, tres barbacoes i molt d’espai per jugar o descansar. A més té una zona d’aparcament a la vora.

4. Cova de Santa Llúcia (La Bisbal de Falset)

La cova es troba a la Bisbal de Falset, Priorat. Es tracta d’una bauma de grans dimensions que a la Batalla de l’Ebre durant la Guerra Civil va servir d’hospital per a les tropes republicanes. Consta de 4 taules de pedra i 5 barbacoes on hi ha fotos i dades informatives. És una bona opció per passar una bona estona envoltat d’història i natura.

5. Zona pícnic La Parada del Jonquer (Planes d’Hostoles)

L’àrea recreativa de les Planes d’Hostoles és un lloc ideal per fer una parada mentre feu la Via Verda del Carrilet entre les Planes d’Hostoles i Amer. La zona està molt ben equipada i disposa de 12 taules, 5 sota coberta i 7 repartides per l’àrea que és molt gran. A més hi ha un parc infantil amb gronxadors i un circuit de salut per fer gimnàstica. També cal destacar que disposa d’una font d’aigua potable, lavabos i un WC adaptat per gent amb mobilitat reduïda.

A més si t’agraden els gorgs trobareu un de molt maco a poc més d’un quilòmetre, el Gorg de Santa Margarida.

Per Alba Martos