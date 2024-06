Nodrida representació andorrana als Campionats d’Espanya de ciclisme en carretera

La ciclista andorrana, Raquel Balboa. Foto; Pics Fotografia

Aquest cap de setmana es portarà a terme els Campionats d’Espanya de ciclisme en carretera, a Madrid. Andorra hi participarà amb una nodrida representació tant en categoria masculina com en femenina. D’aquesta manera, el divendres 21 de juny, es portarà a terme la prova de contrarellotge on el Principat tindrà la representació d’Adrià Regada, en categoria Sub-23 i Raquel Balboa, en categoria femenina. La prova tindrà un recorregut de 33,4 km en bucle en la població de Galapagar.

Dissabte serà el torn de la prova en línia per a les categories Elit i Sub-23 tant masculina com femenina. En aquest sentit, Adrià Regada i Enzo Fuentes seran els representants andorrans a la categoria Sub-23 masculina; Òscar Cabanas, ho serà en la categoria Elit masculina i Anna Albalat, Maria Lluelles, Laia Sebastià i Raquel Balboa ho seran, en categoria Elit femenina. Gina del Río serà la representant d’Andorra en la categoria Sub-23 femenina.

Les proves Elit i Sub-23 femenina començaran a les 09:30 hores amb un recorregut de 116,8 km i tindran la sortida i l’arribada a San Lorenzo de l’Escorial.

La prova de categoria Sub-23 masculina començarà a les 16:00 hores amb un recorregut de 160,8 km també amb sortida i arribada a San Lorenzo de l’Escorial.

Per al diumenge quedarà la participació de les categories Elit UCI i Elit masculines que començaran a les 09:30 hores i tindran un recorregut de 201,6 km amb sortida i arribada a San Lorenzo de l’Escorial.