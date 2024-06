La ministra Marsol encoratja el teixit empresarial a avançar cap a la transformació digital de mà de l’administració

Al fons, la ministra Conxita Marsol durant la seva intervenció (SFGA)

“L’objectiu del Govern és mantenir-nos al costat del teixit productiu, perquè tots compartim els reptes estructurals que tenim plantejats com a societat, i perquè som conscients que la millora de la productivitat és essencial per al creixement econòmic del país”. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s’ha adreçat així a l’empresariat present al 25è Cicle de l’Empresa Familiar Andorrana que gira entorn a l’impacte en les empreses familiars de les plataformes digitals. Marsol ha defensat que la digitalització s’ha convertit en una peça clau per a la supervivència i el creixement de qualsevol empresa.

La ministra ha reivindicat durant la inauguració de la jornada l’esforç del Govern en ajudar les empreses a ser més competitives, i així s’evidencia amb l’indicador per a mesurar el progrés dels països europeus en la seva transició digital, conegut com a DESI, que mostra en el seu darrer informe com Andorra escala posicions -de la posició 23 l’any 2021 a l’11 el 2023-. A més, ha afegit, que Andorra se situa en quarta posició en competències digitals, i és líder en infraestructures de telecomunicació i en ús d’internet.

Conxita Marsol ha explicat que el Govern, mitjançant Andorra Digital, destina 5 milions d’euros a la digitalització. Per a contribuir a la transformació digital de les empreses, Marsol s’ha referit, concretament, al segon programa de digitalització d’empreses, al qual enguany es destinen 250.000 euros en subvencions. Es tracta d’un pla que ofereix solucions específiques per a sectors com el comerç, l’hostaleria, la restauració, o els despatxos professionals entre d’altres.

Marsol ha agraït “la contribució inestimable” de les empreses familiars per al desenvolupament de l’economia nacional, així com la seva capacitat de superar obstacles i adaptar-se a les noves realitats econòmiques i socials generant llocs de treball.