El temps ajorna a divendres la Nit de la Candela a Ordino

Compte amb el canvi de data de la Nit de la Candela. La celebració passa a aquest divendres 21 de juny (Comú d’Ordino)

Segons informa el Comú d’Ordino, per motius meteorològics, la Nit de la Candela que havia de tenir lloc avui dijous, a la nit, s’ajorna a demà divendres, dia 21 de juny. L’hora de començament serà la mateixa, a les 21.30 hores, però hi poden haver alteracions en la programació d’actuacions.

El departament de Cultura del Comú ordinenc està treballant a contrarellotge per a fer possible aquest canvi de data – causa del temps- amb la mínima afectació possible i garantint el programa establert en un inici.