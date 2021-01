Neix la Plataforma d’Entitats Socials d’Andorra

Tretze entitats de l’àmbit social d’Andorra han treballat els darrers mesos per impulsar i crear la Plataforma d’entitats socials d’Andorra. Una organització que neix amb la voluntat d’aglutinar i representar al sector social andorrà com a instrument de participació i relació amb la ciutadania, entre les entitats socials i amb les administracions públiques amb l’objectiu de disposar d’una xarxa estable de col·laboració i comunicació mútues.

Així, AAMA, ADA, ADBA, ADDA, AIGUA DE COCO, AMMA, ANDTDAH-Albatros, ASDA, ATIDA, AUTEA, COOPERAND, DIVERSAND i FILLS D’ANDORRA, són les primeres associacions adherides a la Plataforma i fan una crida a d’altres associacions a sumar-se al projecte.

Les tretze entitats ja han comunicat al cap de Govern i al Ministeri d’Afers Socials la seva voluntat de creació, i estan treballant amb la comissió legislativa d’afers socials del Consell General l’impuls d’una llei del tercer sector a Andorra, així com la necessitat de detallar un marc legal específic per constituir-se.

Les entitats impulsores de la Plataforma ressalten que -“les activitats que des de fa anys estem desenvolupant tenen un ferm compromís amb els drets humans i amb els valors de la cohesió social, igualtat, la inclusió i la participació. I si hi ha una paraula que pot definir la nostra acció social és la corresponsabilitat. Si afegim, a més, la situació especialment difícil que estem vivint per la pandèmia de la COVID-19, creiem que no falten motius per unir esforços i treballar plegats”-.

La necessitat de que Andorra comptés amb una Plataforma d’entitats socials va quedar palesa a les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat, un estudi impulsat pel Consell General i el Govern el 15 de gener del 2015. Entre les prioritats que l’estudi identificava a promoure per poder avançar en l’àmbit de la igualtat apareixia la creació d’una plataforma d’entitats socials.

Posteriorment, al mateix redactat de la Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació, que va veure finalment la llum el 15 de febrer del 2019, al capítol III, s’encomana que es promocioni i que es portin a terme diferents òrgans, programes o serveis a l’efecte d’acomplir aquesta promoció, identificant entre d’altres a la Plataforma d’Entitats Socials. L’article 36 de la mateixa Llei també fa referència explícita a la Plataforma d’Entitats Socials i al suport que el Govern, a proposta del ministeri responsable dels afers socials, li ha de donar.

Des de la Plataforma d’Entitats Socials s’ha fet arribar un correu per què totes aquelles associacions, institucions o bé organismes que vulguin conèixer més en detall els objectius de la Plataforma puguin fer arribar les demandes d’informació: plataforma@andorra.ad

