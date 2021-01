Cultura reprèn la concessió d’un ajut per a projectes cinematogràfics

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’un ajut a la cinematografia per a projectes en preparació i/o desenvolupament durant l’any 2021 per un import de 80.000 euros. L’ajut està destinat a un únic projecte en concepte de col·laboració en la producció d’un llargmetratge cinematogràfic de ficció, documental o d’animació.

Amb aquest ajut, el Ministeri de Cultura i Esports reprèn la línia de suport, iniciada el 2019 i interrompuda el 2020 amb motiu de la crisi sanitària del virus SARS-CoV-2, cap a un sector de la indústria cultural amb una activitat notable els darrers anys, i amb una interessant plantilla de cineastes amb inquietuds.

Per al 2021, les bases presenten una novetat que cal tenir en compte: l’auge de les plataformes en aquests temps de pandèmia han fet considerar-ne la inclusió com a sistema de distribució. Si fins en aquest moment en quedaven expressament excloses les pel·lícules per a televisió, el Ministeri ha acordat amb el sector d’incloure-les, així com el sistema de distribució, que ja no pot ser només cinematogràfic, sinó també a través de la televisió o de les plataformes esmentades.

Així mateix, les bases estableixen els tipus de destinataris que hi poden optar, les despeses que són subvencionables, la documentació que s’ha d’aportar, els criteris de valoració, el procediment de concessió, el pagament, la justificació, les obligacions de les persones beneficiàries, entre d’altres aspectes. Els projectes interessats tenen fins el 19 de març del 2021 per presentar les ofertes pertinents.